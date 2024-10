Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Дубну.

Вице-премьер и губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетили особую экономическую зону «Дубна», провели встречу с бизнесом, а также приняли участие в пленарном заседании II Международного форума особых экономических зон (ОЭЗ).

На площадке ОЭЗ «Дубна» работают 165 резидентов из различных отраслей бизнеса, в том числе в области IT-технологий, медицинской промышленности, а также разработки электрооборудования для железнодорожного транспорта.

С момента запуска особой экономической зоны «Дубна» создано более 8150 рабочих мест. Её резиденты уже инвестировали в развитие свыше 90 млрд рублей. ОЭЗ «Дубна» заняла в 2023 году второе место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности среди особых экономических зон технико-внедренческого типа.

Вице-премьер ознакомился с производственным процессом одного из высокотехнологичных предприятий – резидентов ОЭЗ «Дубна» – ООО «Ядро Фаб Дубна», где осуществляется выпуск отечественных систем хранения данных, печатных плат, микропроцессоров, телекоммуникационного и сетевого оборудования, серверов, планшетов и ноутбуков, успешно заменяющих импортные аналоги. Он отметил высокую конкурентоспособность этой продукции.

За время работы предприятия в Дубне создано более 640 рабочих мест, инвестировано порядка 11,4 млрд рублей в развитие, построен лабораторно-производственный корпус на 42 тыс. кв. м.

На площадке флагмана производства электрооборудования для подвижного состава ООО «Энкор» вице-премьер провёл встречу с бизнесом из числа резидентов ОЭЗ «Дубна» и управляющих компаний. На встрече обсуждалось развитие и совершенствование инструментов по привлечению инвестиций в рамках ОЭЗ.

«В рамках ОЭЗ ведётся важная работа по внедрению современных высокотехнологичных производств, на которых работают молодые специалисты. Компании-резиденты не планируют останавливаться на достигнутом, будут развиваться и совершенствовать выпуск российского оборудования, обеспечивать заказы, в том числе для своих производств в других сферах. Правительство поддерживает такие проекты, потому что именно бизнес, работающий “на земле„, в регионах, является драйвером экономики», – отметил вице-премьер на встрече с резидентами ОЭЗ «Дубна».

Заместитель Председателя Правительства выступил на пленарном заседании II Международного форума особых экономических зон.

«Сегодня в стране действуют 53 особые экономические зоны, где работают 1200 резидентов. Объём их заявленных инвестиций составляет 6,2 трлн рублей, из которых 2 трлн рублей уже вложено. Вклад в общий ВВП со стороны ОЭЗ – 1,2 трлн рублей в год. Создано 83 тыс. рабочих мест, в планах – удвоение этого количества, а также дальнейшее расширение существующих экономических зон. Развитие инструмента ОЭЗ будет потенциально способствовать достижению национальных целей, которые поставил Президент Российской Федерации в своём Послании Федеральному Собранию и в указе. Мы должны стать устойчивой, динамичной экономикой, четвёртой экономикой мира и поддерживать темпы развития не ниже среднемировых», – сказал Александр Новак в своём выступлении.

«В этом зале сидят люди, которые успешно реализуют проекты импортозамещения, обеспечивают технологический суверенитет нашей страны и воплощают самые смелые идеи. Хочу поблагодарить наших иностранных гостей, партнёров, которые сегодня здесь. Мы понимаем, что сейчас как никогда должны делать встречные шаги в разных направлениях. Также в Дубну приехали руководители особых экономических зон, делегации из других регионов. Я очень надеюсь, что каждый такой форум приносит пользу. Мы сегодня здесь, чтобы обсудить проблемы, которые власть должна решить, в том числе на законодательном уровне, – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – В Подмосковье пять особых экономических зон, и все они заполнены, заполняются нашими партнёрами. Стараемся строить и индустриальные парки. Да, там немного другой налоговый режим, но мы можем сделать так, чтобы каждое новое предприятие чувствовало поддержку. Важное решение принял наш Президент и по особым экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что наше время требует очень гибких, быстрых решений, и всегда здорово, когда предприятие приходит на всё готовое, когда уже есть инфраструктура, когда есть 2 тыс. или 100 тыс. кв. м, где можно в короткий срок поставить станки, реализовать свою бизнес-модель».

В рамках Форума особых экономических зон запланированы встречи и переговоры российских и зарубежных инвесторов, которые укрепят деловые связи и станут основой для реализации инвестиционных проектов. Форум объединит представителей стран БРИКС для обмена опытом и создания перспективных партнёрств.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52902/

MIL OSI