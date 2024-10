03.10.2024 Rekordowe ponad 1,9 millones de złotych dla organizacji pożytku publicznego

– dodaje ministra Małgorzata Krok. Środki z tytułu 1,5% podatku należnego z rozliczenia za 2023 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego, tak jak w roku ubiegłym, zostały przekazane na podstawie wniosków podatników zawartych w zeznaniach podatkowych składanych do urzędów skarbowych, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego według skali podatkowej, w tym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37), podatku dochodowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19% (PIT-36L, PIT-36LS), podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38), podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S), dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC), oraz wykazanych w oświadczeniu o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) w przypadku podatników uzyskujących dochody jedynie za pośrednictwem organu rentowego. Szczegółowe informacje na temat 1,5% dla OPP znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów . Więcej o OPP: Organizacje Pożytku Publicznego – Komitet do Spraw Pożytku Publicznego

Dzięki usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym podatnicy mogą łatwo i szybko przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej OPP. Podatnicy rozliczając PIT w naszej usłudze samodzielnie decydują o tym, gdzie trafią środki z 1,5% ich podatku. Mogą je przekazać organizacji, którą wspierali w poprzednim roku, lub innej dowolnie wybranej OPP uprawnionej do otrzymania 1,5% podatku.

W tym roku Polacy kolejny raz pokazali, że chcą pomagać i wspierać organizacje pożytku publicznego. Prawie 15 mln osób, rozliczając PIT za 2023 rok, wsparło OPP rekordową kwotą ponad 1,9 mld PLN. Mamy coraz większą świadomość, że przekazując 1,5% swojego podatku dla OPP współdecydujemy o tym, na co przeznaczane są wpłacone przez nas podatki i realnie wspieramy cele społeczne, które są dla nas ważne.