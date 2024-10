Финансовые новости: Базовые стандарты защиты прав потребителей финансовых услуг: решения Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России принял решение утвердить Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, которые оказывают члены саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации и иностранные страховые организации.

Документ разработан Всероссийским союзом страховщиков — саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка — и 19 сентября 2024 года согласован Комитетом по стандартам по деятельности страховых организаций и иностранных страховых организаций при Банке России. Одновременно Банк России принял решение отказать в утверждении Базового стандарта, который был согласован 21 августа 2024 года Комитетом по стандартам по деятельности страховых организаций и иностранных страховых организаций. Решение принято в связи с несоответствием отдельных положений стандарта требованиям, установленным статьей 6.2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21058

MIL OSI