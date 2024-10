«Университет мечты»: первокурсников больше, средний балл выше

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

На заседании Ученого совета НИУ ВШЭ были подведены итоги приемной кампании — 2024. Университет набрал рекордное число первокурсников, сохранил лидерство по приему дипломантов Всероссийской олимпиады школьников, повысил эффективность поддержки абитуриентов, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах. По отдельной квоте было зачислено 270 человек, в дополнение к этому на места за счет университета поступили 50 участников СВО и их близких родственников.

Открывая заседание, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов представил нового проректора Татьяну Васильеву и нового декана факультета социальных наук Дениса Стукала. Он также напомнил о годовщине со дня смерти одного из основателей Вышки — Евгения Ясина и сообщил о завершении работ по созданию его мемориального кабинета-библиотеки. Об итогах приемной кампании в бакалавриат, специалитет и магистратуру рассказал проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев.

Он сообщил, что число абитуриентов выросло во всех кампусах Вышки: было подано около 33,5 тыс. заявлений — на 10% больше, чем в прошлом году. «Динамика прироста во всех кампусах сохраняется, и это подтверждает растущую популярность университета», — отметил Вячеслав Башев. На первый курс бакалавриата и специалитета было принято более 12,1 тыс. человек — на 13% больше, чем в прошлом году. Контрольные цифры приема на бюджетные места выполнены полностью, на 20% выросло число платных студентов (самый большой прирост в Москве — на 26%). Важный показатель качества приема — средний балл зачисленных на бюджетные места, и он также вырос во всех кампусах. В Москве — 95,7 (в прошлом году — 94,7), в Санкт-Петербурге — 94,8, в Нижнем Новгороде — 88,8, в Перми — 86,5. Вышка сохранила лидерство по приему дипломантов Всероссийской олимпиады школьников. Зачислены 511 человек, в том числе 433 без вступительных испытаний (остальные или приравняли диплом к 100 баллам на ЕГЭ, или засчитали его за индивидуальные достижения). Вячеслав Башев уделил особое внимание проекту «Социальный лифт», который в этом году повысил свою эффективность. Подано более 1,1 тыс. заявок (число уникальных участников выросло на 81%) почти из всех регионов, на места за счет университета зачислены 212 человек (на 30% больше прошлогоднего показателя), а на бюджетные места — 76 (на 117% больше), что свидетельствует о качестве участников проекта.

В этом году по отдельной квоте в НИУ ВШЭ было зачислено 270 человек, в том числе 193 в Москве. В дополнение к этому на места за счет университета поступили 50 участников СВО и их близких родственников. Вячеслав Башев подчеркнул, что 6 из них в Москве и Санкт-Петербурге имели право поступления по отдельной квоте как дети погибших участников СВО, но им не хватило бюджетных мест, после чего впервые было принято решение о зачислении их на места за счет университета. Количество абитуриентов магистратуры выросло на 9% по сравнению с прошлым годом и составило около 14,3 тыс. человек, зачислено около 9,5 тыс. человек, из них более трети — в рамках предварительного набора. «В общей сложности мы набрали рекордное число первокурсников — более 21,5 тыс., что на 2,5 тыс. превышает показатель прошлого года и более чем в два раза — показатель 2015 года. Приемная кампания прошла на достойном уровне. Спасибо тем, кто участвовал в достижении этих результатов», — заключил Вячеслав Башев.

Из 21,5 тыс. первокурсников 2813 учатся в онлайн-кампусе. Подробнее об итогах набора на онлайн-программы высшего образования рассказала директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова. Общее число студентов онлайн-кампуса — 4712, а средний темп прироста за последние три года — 55%. В этом году был проведен набор на 33 образовательные программы, из них 12 новых (2 бакалаврские и 10 магистерских). На программы по направлениям «Компьютерные науки» и «Менеджмент» поступили соответственно 34 и 30% всех студентов. Наиболее популярной оказалась магистерская программа «Искусственный интеллект»: набор составил 304 человека. Как отметила Юлия Ремезова, она лидирует не только среди онлайн-программ Вышки, но и в целом на рынке высшего онлайн-образования. Еще один вывод — что прирост числа студентов магистратуры НИУ ВШЭ в этом году обеспечен благодаря набору в онлайн-магистратуру. Комментируя доклад, Никита Анисимов подчеркнул, что на рынке онлайн-образования Вышка конкурирует не только с университетами, но и с крупными ИТ- и финтех-корпорациями и EdTech-компаниями и на этом пространстве особенно сложно достичь успеха.

Проректор Сергей Рощин добавил, что также прошел набор в партнерских университетах на 8 бакалаврских и 5 магистерских программ, реализуемых совместно с НИУ ВШЭ. А проректор Виктория Панова представила краткую справку о приеме иностранных студентов: зачислено 2267 человек, что на 14% больше прошлогоднего показателя. Завершающий доклад по теме приемной кампании сделал директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ Иван Груздев. Он представил результаты исследования абитуриентов Вышки 2024 года. Их опрашивали во время приема документов и после выхода приказов о зачислении.

Как выяснилось, около четверти абитуриентов бакалавриата подают документы только в НИУ ВШЭ, и это высокий показатель (максимальный он в Перми — 29%, в Москве — 27%). По выражению Ивана Груздева, Вышка стала для абитуриентов «университетом мечты». Еще один вывод — что амбассадорами Вышки становятся ее студенты и выпускники. В Москве более половины абитуриентов воспользовались их советами при выборе вуза. «Количество выпускников с хорошими впечатлениями об университете растет с каждым годом», — заключил Иван Груздев.

https://www.hse.ru/news/edu/969614849.html

