Собянин утвердил проект нового городского центра развития на севере Москвы

Утвержден проект планировки территории площадью 89,97 гектара в районах Беговой и Хорошевский Северного административного округа. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

«Реорганизуем территорию площадью почти 90 гектаров в районах Беговой и Хорошевский. К работе привлекаем ведущих архитекторов и проектировщиков. Вместо устаревших производственных, коммунальных и складских объектов возведем современные кварталы. Тем самым создадим 27,6 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания 16,3 тысячи человек», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Реорганизуемая территория расположена на Ленинградском проспекте между улицами Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Сухого, Маргелова, Бориса Петровского, а также 1-м и 2-м Боткинскими проездами. Сейчас там находятся устаревшие производственные, коммунальные и складские объекты. По проекту на их месте появятся современные кварталы сбалансированной застройки.

Общая площадь застройки превысит 2,5 миллиона квадратных метров, из которых более 2,3 миллиона «квадратов» — по программе комплексного развития территорий. При этом часть возводимого жилья предназначена для переселения горожан по программе реновации.

В кварталах предусмотрено строительство общественно-деловых и социальных объектов. В их числе школы для 2,8 тысячи учеников, детские сады для 750 воспитанников, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену и встроенно-пристроенный спортивный комплекс с бассейном. Помимо этого, там построят здание отдела внутренних дел Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве, а также подземные паркинги.

Прилегающие природные и внутриквартальные территории благоустроят, создадут там комфортные пешеходные зоны и оборудуют велодорожки.

Кроме того, запланировано строительство и реконструкция улично-дорожной сети. Для организации движения городского транспорта проектом предусмотрена установка на новых участках улиц современных остановочных павильонов, обустройство заездных карманов и наземных пешеходных переходов.

В рамках развития инженерной инфраструктуры планируется строительство трех распределительных трансформаторных подстанций.

