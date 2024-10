Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Этим летом Москва стала одним из самых спортивных городов страны. Итоги летнего спортивного сезона подвел Сергей Собянин в своем блоге.

«Тренировки во дворах, парках и на стадионах, профессиональные и любительские соревнования по самым разным видам спорта, мастер-классы звезд мирового уровня — все это стало неотъемлемой частью столицы и вошло в большой проект “Лето в Москве”. Всего мы провели около 15 тысяч спортивных мероприятий, участниками которых стали более двух миллионов москвичей и гостей столицы», — написал Мэр Москвы.

В первый день лета в «Лужниках» состоялся Фестиваль школьного спорта. Комплекты наград разыграли в финалах школьных спортивных лиг по футболу и тэг-регби, Кубка московского спорта «Кожаный мяч» и Московской школьной киберспортивной лиги по Dota 2. Помимо этого, состоялись турниры по баскетболу, шахматам, шашкам, волейболу, фитнес-аэробике, а также мастер-классы, экстрим-шоу ВМХ, лекции о здоровом образе жизни, танцы и концерты.

Семейный фестиваль «Спортлэнд» проводится в столице каждый год, и становится все более масштабным. Этим летом он проходил на стадионе «Искра», где было представлено 70 видов спорта. Гости приняли участие в спортивных и творческих играх, мастер-классах, увидели показательные выступления мастеров.

Шахматы с искусственным интеллектом и рекорд по пауэрлифтингу

Два масштабных спортивных события этого лета — День московского спорта в «Лужниках» и Ночь московского спорта — в общей сложности посетили 357 тысяч человек.

В День московского спорта были зарегистрированы два рекорда России и один мировой. В самой массовой тренировке по стретчингу приняли участие свыше 1,8 тысячи человек, а турнир по настольному теннису собрал на 130 столах 1,5 тысячи горожан. Мировой рекорд по пауэрлифтингу побил Давид Шамей. Спортсмен поднял гантель весом 151 килограмм.

Ночь московского спорта проходила 31 августа сразу на 12 популярных площадках и объединила более 50 отдельных мероприятий, включая показательные выступления фехтовальщиков, баскетболистов, мастер-классы по разным видам спорта, массовые турниры и тренировки, и даже шахматный турнир с искусственным интеллектом.

Общее количество участников семейного фестиваля «Московский день физкультурника» в Лужниках достигло почти 120 тысяч человек. Дети, их родители, бабушки и дедушки участвовали в квест-игре, используя приложение и портал «Московский спорт», крутили педали, танцевали зумбу, выполняли нормативы ГТО, болели за участников соревнований по тяжелой атлетике и спортивному ориентированию, наблюдали за показательными выступлениями спортивных академий в различных дисциплинах — от ушу до фехтования.

В традиционном параде-шествии, который в этом году состоялся в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», приняли участие более 30 московских академий спорта.

Велозабег и дни открытых дверей

К летнему ночному велофестивалю, который прошел 6 июля, присоединились более 35 тысяч участников. Велосипедисты проехали по центральным улицам столицы.

Занятия проекта «Мой спортивный район» проходили на 114 площадках столицы и объединили почти 70 тысяч москвичей. Для них состоялось свыше 7,5 тысячи тренировок по 13 видам спорта. Впервые в этом году в программу включили занятия по бегу и ушу.

«На Гребном канале для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха провели 27 мероприятий по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, водно-моторному спорту. Самыми значимыми были международные соревнования: 63-я Большая московская регата, Кубок доброй воли, а также чемпионат России по триатлону, фестиваль водных видов спорта “Открытая вода” и лига IRONSTAR», — рассказал Сергей Собянин.

Еще одним ярким спортивным проектом прошедшего лета стала серия турниров по уличному баскетболу три на три «Стритбаскет тур — Москва». Соревнования проходили как на центральных площадках, так и в других жилых районах Москвы. В проекте участвовали более 300 команд, а также 15 тысяч зрителей, которые смогли ближе познакомиться с самым демократичным видом баскетбола.

Летом в столице прошло более 10 массовых забегов, велозаездов и триатлонов, в том числе полумарафон «Лужники», Ночной и Красочный забеги, «Зеленый марафон», велогонки «Пять колец Москвы», La Strada, а также Большой московский триатлон. Впервые в истории города состоялся триатлон на «железной» дистанции в 226 километров.

Сейчас все любители бега и здорового образа жизни готовятся к Московскому марафону, который пройдет в столице 13 октября.

Для тех, кто только готовится примкнуть к ЗОЖ-движению, 14 и 15 сентября в 47 спортивных комплексах города прошли дни открытых дверей. Москвичи познакомились с инфраструктурой спортивных объектов и попробовали свои силы в различных видах тренировок. Квалифицированные инструкторы провели бесплатные занятия и мастер-классы, ответили на все вопросы.

«Лето закончилось, но занятия спортом на свежем воздухе продолжаются. 1 октября стартовал новый осенний сезон проекта “Мой спортивный район”. Для взрослых москвичей на 30 площадках города доступны фитнес-тренировки, а еще на шести — занятия бегом. А это означает еще больше пробежек и тренировок на свежем воздухе на любой вкус и возраст», — заключил Мэр Москвы.

Собянин: Инфраструктура для занятий спортом есть почти в каждом районе Москвы

