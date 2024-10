Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Единому диспетчерскому центру (ЕДЦ) столичного метро исполняется пять лет. Об его работе Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В ЕДЦ трудятся 900 специалистов. Они обеспечивают безопасную и бесперебойную работу всего городского рельсового транспорта — метро, трамваев, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца.

«Благодаря сотрудникам ЕДЦ график поездов в метро соблюдается на 99,99 процента, интервал движения — всего 90 секунд на основных линиях в час пик, решено свыше 3,7 тысячи инцидентов — скорость реагирования на них в метро с момента открытия центра увеличилась в 2,5 раза», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Единый диспетчерский центр объединил в одном здании большинство основных служб метрополитена. Благодаря этому сотрудники могут быстрее обмениваться информацией и принимать решения. Любое изменение в работе транспорта фиксируется и сразу обрабатывается, а при необходимости специалисты всего за несколько секунд выводят важную информацию на все медиаэкраны поездов.

Кроме того, ЕДЦ помогает экономить более 100 часов времени пассажиров каждый год.

Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11851050/

MIL OSI