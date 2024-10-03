Свыше тысячи столичных памятников промоют в преддверии зимы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов свыше 1,1 тысячи памятников. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках подготовки к зиме проведем последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния», — отметил Петр Бирюков.

Сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если монумент сильно загрязняется, например из-за погодных условий, то его моют чаще — каждые две недели.

Сначала рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. В завершение монумент насухо вытирают.

Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами, которые эффективно удаляют солевые разводы. Все средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности.

Особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток. Для промывки крупных объектов используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

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https://www.mos.ru/news/item/144800073/

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