Россия и Азербайджан создали двустороннюю рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря

Рабочая группа, состоящая из представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов России и Азербайджана, займётся исследованием проблемы обмеления акватории Каспийского моря.

Решение о создании группы принято по итогам встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 19 августа 2024 года, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с обмелением Каспийского моря.

Во исполнение договорённостей, достигнутых на высшем уровне, 17 сентября 2024 года сопредседатели Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, рассмотрели проблемы, связанные с обмелением Каспийского моря, варианты разработки будущих сценариев изменения уровня и соответствующих адаптационных мер, а также согласовали создание двусторонней рабочей группы.

2 октября 2024 года сформирован состав рабочей группы – сопредседателями назначены заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Аноприенко и заместитель Министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Рауф Гаджиев. В группу вошли представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, министерств иностранных дел Российской Федерации и Азербайджанской Республики, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, Федерального агентства водных ресурсов России, Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, профильных ведомств и научно-исследовательских институтов двух стран.

В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории.

