«Роснефть» расширяет возможности собственного геоинформационного программного обеспечения

Специалисты томского научного института «Роснефти» разработали специализированный программный модуль, который позволяет кратно повысить эффективность проектирования при проведении работ на местности.

Новая разработка специалистов Компании предназначена для инженерно-строительных изысканий: на основе распознанных объектов модуль автоматически создает топографические карты для дальнейшего проектирования с привязкой к местности.

Геоинформационный модуль, созданный на основе инновационного нейросетевого алгоритма, позволяет в разы быстрее и точнее человека распознавать различные объекты местности: рельеф, водоемы, растительность, дороги, коммуникации, границы территории.

Для сравнения, при ручном дешифрировании за две минуты обрабатывается площадь порядка 20 тысяч кв. м, искусственный интеллект за это же время распознаёт более 240 тысяч квадратов и сокращает трудозатраты специалистов в 16 раз.

Новый программный модуль также планируется использовать при экологическом мониторинге на объектах Компании.

«Роснефть» – первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение, охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Программное обеспечение Компании превосходит импортные аналоги по скорости, перечню решаемых задач, применению современных алгоритмов и удобству интерфейса.

3 октября 2024 г.

