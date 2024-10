«Роснефть» разработала собственное геоинформационное мобильное приложение

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты научного института «Роснефти» в Томске разработали мобильную версию корпоративного программного обеспечения, которое предназначено для проектирования, строительства и обслуживания нефтегазовых объектов.

«ГИС-РН» – первая в России геоинформационная система, которая полностью разработана на импортозамещающих технологиях и решает актуальные производственные задачи нефтяного сектора ТЭК.

Мобильное приложение системы позволяет специалистам-изыскателям в полевых условиях получать оперативный доступ к картам месторождений, актуализировать информацию о всей необходимой инфраструктуре и делать записи треков по маршрутам выполненных работ.

«Роснефть» — первая в России нефтяная компания, которая успешно создает собственное ПО в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. Программные продукты корпоративной линейки гарантируют технологическую безопасность и эффективность решений за счет использования высокопроизводительных вычислений и методов искусственного интеллекта. По техническим характеристикам ПО Компании значительно превосходит зарубежные аналоги при более низкой стоимости.

