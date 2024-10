Расширяя границы. Иностранные студенты Политеха на международных форумах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Начало учебного года для иностранных студентов Политеха было очень насыщенным. Ребята приняли участие сразу в трёх международных форумах.

В «Экспофоруме» комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге при поддержке федерального агентства по делам национальностей России провел XII молодёжный форум «Санкт-Петербург — территория национального согласия». Политех представляли активисты студенческой организации «Иностранные студенты Гуманитарного института» и заместитель директора ГИ по международной деятельности Светлана Троцюк.

На торжественной церемонии открытия приветственные слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова зачитал вице-губернатор Алексей Корабельников. Он подчеркнул, что форум стал важной площадкой для обсуждения тем межнациональных и межкультурных отношений. В приветственном блоке к гостям и участникам обратились депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Малков, проректор СПбГУ по воспитательной работе Владимир Савинов, боец смешанных единоборств и двукратный чемпион мира Денис Гольцов.

Мероприятие объединило активистов национально-культурных и общественных молодёжных организаций, землячеств и казачьих обществ Петербурга, студентов петербургских вузов. Впервые за историю проведения мероприятия участие в нем приняли свыше 1200 человек.

Для гостей форума организовали 20 увлекательных мастер-классов и тренингов: от русских народных танцев и кулинарии до каллиграфии и игре на национальных инструментах. Команда Политеха приняла активное участие в одном из самых ярких событий — флешмобе, в котором участники из цветных листов бумаги собрали российский триколор. Затем состоялся концерт с участием национальных творческих коллективов Санкт-Петербурга и диалог с известным актёром и музыкантом Станиславом Ярушиным.

Главная цель форума — объединение молодых представителей различных народов, проживающих в Санкт-Петербурге для укрепления творческих, культурных и деловых связей, формирование у молодежи уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям.

Делегация иностранных студентов Политеха в сопровождении помощника проректора Павла Неделько, доцента ВШ ГиЭС Натальи Брайлы и доцента ВШ ГиЭС Татьяны Симанкиной приняла участие в торжественном мероприятии, которое посвятили Дню комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Оно состоялось в историческом парке «Россия — моя история».

Здесь получился живой диалог с руководством КВС, дипломатами, друзьями и партнёрами, которые участвуют в международной жизни Санкт-Петербурга. На актуальные вопросы ответил председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Он рассказал о результатах работы ведомства за последние годы и поведал о планах на будущее.

Ярким спикером стала и руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она ответила на острые вопросы современной геополитики и поделилась наблюдениями о международной жизни Петербурга. Иностранные студенты Политеха посетили выставку «Мой Петербург», оценили городские достижения и перспективные проекты.

Доцент ВШ МО Ирина Колесник, старший педагог дополнительного образования ВШ МОП Любовь Степанова и специалист по учебно-методической работе ИПМЭиТ Тамерлан Туганов вместе с иностранными студентами стали участниками десятого форума объединённых культур, который проходил с 11 по 14 сентября.

Организаторами выступили правительство России, министерство культуры и правительство Санкт-Петербурга. Форум посетили делегации 50 стран и высшие должностные лица шести международных организаций. В работе 10 секций участвовали 200 российских и 70 иностранных спикеров.

Ключевые вопросы форума — формирование культуры доверия между нациями, роль исторического наследия в объединении народов, взаимосвязь культуры и бизнеса, влияние искусственного интеллекта на различные социальные аспекты, а также вовлечение творческой молодежи в развитие креативных индустрий и многое другое.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/rasshiryaya-granitsy-inostrannye-studenty-politekha-na-mezhdunarodnykh-forumakh/

MIL OSI