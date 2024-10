Разработанные при участии выпускников НГУ кибертренажёры помогут в расследовании преступлений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

27-28 сентября в НГУ проходил первый международный студенческий фестиваль киберкриминалистики CrimeLab Fest-2024. Одной из важных составляющих мероприятия стали соревнования по расследованию преступлений при помощи кибертренажеров, созданных новосибирскими IT-специалистами, среди которых — выпускники НГУ. Фестиваль стал первой площадкой, на которой были протестирована данная разработка.

В открытии фестиваля принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

— Меньше года прошло от идеи такого тренажера до реализации. Цифровые технологии имеют сквозной характер. И даже в такой области, как криминалистика, могут успешно применяться и помогать в расследовании преступлений, в том числе мошенничеств в сфере ИТ. Геймификация, соревновательность отлично вписываются в образовательный процесс и повышают вовлеченность учащихся. Уверен, в будущем это уже будет не факультатив, а неотъемлемая часть учебной программы. Со стороны минцифры желаем развития, удачи, успехов, — отметил Сергей Цукарь.

Кибертренажёры базируются на отечественном программном обеспечении и сделаны в формате компьютерной игры. В них внедрён весь арсенал криминалистических средств расследования, сбора улик, отработки версий. На текущий момент разработано 10 тренажёров по моделированию расследования различных преступлений, среди которых взяточничество, убийство, разбой, мошенничество. Пользователь может выбрать вид преступления и локацию, где оно произошло.

Владимир Диев, доктор философских наук, директор Института философии и права НГУ, отметил важность внедрения новых инструментов в образовательный процесс:

— Тренажёры учат вас быстро принимать решения, а решения вам придётся принимать очень важные, непростые, и чтобы принимать правильные решения, нужно тренироваться. Это экономит время. Есть расхожая фраза: время — деньги. На самом деле время — это гораздо больше. Время — это жизнь, и ваша и, возможно, жизнь других людей. Каждой команде я желаю победы. Ну, а всем —получить незабываемый опыт, который поможет вам в дальнейшей профессиональной жизни.

На первых в России соревнованиях по киберкриминалистике состязались девять команд студентов из Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Краснодара, а также китайского Харбина. Оценивали результаты ведущие российские эксперты в сфере криминалистики. Дипломы участников получили все команды.

Подводя итоги фестиваля Роман Боровских, руководитель проекта CrimeLab, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики НГУ, отметил:

— Мероприятие, безусловно, удалось: и студенты очень довольны — для них это было и увлекательно, и полезно; и приехавшие к нам эксперты-теоретики, которые отметили новаторство предлагаемых решений и пообещали поддержку с научной точки для разработки будущих сценариев и локаций. Также понравилось чистым практикам — представителям экспертного сообщества из Следственного комитета. Мы договорились объединить усилия, провести несколько мини-конференций, в рамках которых обсудить и обозначить направления, что нужно добавить в действующие локации и что нужно учесть при подготовке следующих. Важно, что и администрация Новосибирской области нас поддержала. Хотя криминалистика — достаточно узкоспециализированная тема, тем не менее есть понимание важности подобных проектов и идей. Мы провели апробацию новых кибертренажеров, и сейчас мы знаем точно, что работает, а что надо подправить с точки зрения не только технических моментов, но и содержательно.

В настоящее время решение находится на стадии регистрации в реестре отечественного софта. Задача на будущее — интегрировать новый инструмент в учебный процесс Новосибирского государственного университета и в дальнейшем тиражировать на другие образовательные учреждения.

Напоминаем, что фестиваль проходил два дня: первый — был соревновательным, второй — включал выездную сессию, в ходе которой эксперты прочитали авторские лекции о новых методах и будущем профессии, а также состоялся студенческий круглый стол.

Организатором фестиваля выступает НГУ, Институт философии и права НГУ и Центр студенческой инициативы НГУ. Партнеры проекта — Отдел криминалистического сопровождения следствия по Сибирскому федеральному округу, АНО «Цифровые образовательные технологии» и федеральный проект CrimeLab.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/razrabotannye-pri-uchastii-vypusknikov-ngu-kibertrenazhyery-pomogut-v-rassledovanii-prestupleniy/

