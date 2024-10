Продукцию более чем из 65 регионов представят на московском фестивале «Золотая осень»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице с 4 по 13 октября пройдет фестиваль «Золотая осень». Он объединит около 30 площадок в разных округах города. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Посетителей ждет обширная программа. В нее войдут кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации и соревнования, концерты и выставки. Все желающие смогут пройти по гастрономическому маршруту в Камергерском переулке и попробовать осенние блюда — их приготовят в 20 ресторанах», — рассказала Наталья Сергунина.

Свою продукцию на фестивале представят свыше 150 крупных и малых фермерских хозяйств более чем из 65 регионов России. В числе товаров — сезонные овощи, сыры ручной работы, мясные деликатесы, мед, а также рыба, грибы и ягоды.

Одной из центральных локаций, где развернется событие, станет Тверская площадь. Здесь горожанам и туристам предложат украсить глиняные тарелки жостовской, хохломской и палехской росписями, декорировать подсвечники или создать саше с добавлением эфирных масел. Детям покажут спектакли по мотивам русских сказок.

На окружных площадках организуют соревнования «Самый сильный». Участникам предстоит поднимать гири, отжиматься, приседать и выполнять другие упражнения. Для детей проведут конкурсы, мастер-классы по резьбе по дереву и лозоплетению. А еще посетители приготовят осенние угощения: тыквенные оладьи, рулетики из кабачка с курицей, пироги с грибами и картофелем, пряное печенье с корицей и ванилью.

Впервые в этом году в число локаций войдет два городских рыбных рынка: один — в Косино-Ухтомском районе, а второй — в Митине, открытый на прошлой неделе. На них опытные повара расскажут гостям рецепты блюд из морепродуктов с добавлением сезонных овощей и фруктов.

Участники программы «Миллион призов» могут получать городские баллы за покупки на новом рыбном рынке в МитинеРыбные рынки Москвы предоставляют скидку участникам СВО и членам их семей

Специальную программу организуют в кинопарке «Москино» — там пройдет гастрофестиваль. Его участниками станут 30 фермеров из разных регионов и более 10 ресторанов, которые предложат осеннее меню. Все желающие смогут поучаствовать в дегустациях, кулинарных и творческих мастер-классах. А самых маленьких гостей приглашают покататься на каруселях и мини-тракторах.

Организаторами фестиваля «Золотая осень» выступят Правительство Москвы и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Расписание мероприятий можно найти на сайте события.

https://www.mos.ru/news/item/144819073/

