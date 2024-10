Программа реновации: в Люблине началось переселение жителей шести старых домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В районе Люблино началось переселение семей из шести старых домов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Около 1,2 тысячи жителей района Люблино переедут в две новостройки по программе реновации. Здания расположены по адресам: улица Совхозная, дом 55, корпус 1 и улица Ставропольская, дом 4/2. Горожанам предоставят квартиры с готовой улучшенной отделкой. Всего в районе Люблино по программе реновации подлежат расселению 152 дома, в которых проживают около 30 тысяч жителей», — рассказал Владимир Ефимов.

Рядом с новыми домами создана комфортная городская среда. Прилегающую территорию озеленили, а во дворах оборудовали детские и спортивные площадки.

«В двух переданных под заселение новостройках в районе Люблино суммарно 545 квартир. В пешей доступности находятся автобусные остановки, а также объекты образовательной и социально-бытовой инфраструктуры. Например, жилой комплекс на Совхозной улице расположен в пяти минутах ходьбы от станции метро “Люблино”», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В настоящее время жители домов 5 и 5а на Ставропольской улице переселяются в новостройку по адресу: Ставропольская улица, дом 4/2. Квартиры в доме на Совхозной улице предложили москвичам из четырех зданий, расположенных по адресам: проспект 40 лет Октября, дом 8, Ставропольская улица, дом 9а, Таганрогская улица, дома 8 и 8, строение 2.

Жителям уже направили уведомления с предложением новых квартир, добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. Переселение проходит в два этапа. Около 370 москвичей из домов 5 и 5а на Ставропольской улице начали осматривать предложенное жилье 23 сентября. 30 сентября к ним присоединились 809 горожан из домов по адресам: улица Таганрогская, дома 8 и 8, строение 2, проспект 40 лет Октября, дом 8 и улица Ставропольская, дом 9а.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в сентябре под заселение по программе реновации передано 11 новых домов.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек, что позволило переселить более 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

