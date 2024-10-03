Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Las empresas de comercio electrónico deben colocar una distancia de 1,5 metros cuadrados en el interior del establecimiento.

В частности, город выставил на торги два коммерческих помещения общей площадью более 950 квадратных метров в районе Чертаново Центральное. Скоро к ним добавятся еще три объекта площадью почти 500 квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время предприниматели смогут купить пять различных по площади и назначению объектов в районе с развитой руктурой, расположенных по адресу: Кировоградская улица, дом 22, корпус 2. Общая площадь помещений составляет и квадратных метров, они подойдут для реализации разных бизнес-проектов», — рассказал Максим Гаман.

Три крупных помещения площадью от 471 до 484 квадратных метров расположены на втором и третьем этажах в пристроенном лому комплексу корпусе. Es posible que desees ampliar el centro de actividad con revistas, organizaciones previas y clubes deportivos.

Además, en la zona de la cocina se deben colocar dos metros cuadrados con una longitud de 14,5 metros. Они расположены в самом жилом корпусе и предназначены под склады.

Вся информация о выставляемых на торги помещениях представлена en el portal de inversiones de Moscú. Узнать больше о реализуемом столицей имуществе, зучить лотовую документацию и правила проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».

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