Николай Козак: «Наша задача – дать студентам знания и возможности для применения всех доступных инструментов решения инженерных задач»

Преподаватели и студенты СПбГАСУ 13 сентября приняли участие в XII Международной конференции «BIM на практике 2024». Мероприятие посвящалось итогам двух лет импортозамещения в строительстве.

Наш вуз представляли доцент кафедры транспортных систем и дорожно-мостового строительства Николай Козак, главный специалист управления цифровых компетенций в области строительства, старший преподаватель кафедры информатики Ольга Светлова и студенты Игорь Рудаков и Григорий Старков, уже начавшие активно применять навыки работы с технологиями информационного моделирования (BIM, или ТИМ) на практике.

Николай Козак

Николай Козак стал приглашённым спикером панельной дискуссии «Подготовка специалистов для цифровизации и технологического суверенитета», где представлял сферу высшего образования. При этом с организатором конференции, компанией ООО «ПСС», он сотрудничает ещё и как эксперт по расчётному комплексу «Софистик», применяемому для расчёта конструкций мостов.

– Сегодня практически всё зарубежное специализированное программное обеспечение, которое использовалось инженерами ещё пару лет назад, стало недоступным. Последние годы идёт очень активный процесс импортозамещения программного обеспечения, появилось большое количество как российских аналогов «ушедшего» зарубежного ПО, так и полностью оригинальных программ. Естественно, затрагивает это и образовательные организации. Как преподаватели, мы должны понимать, какое программное обеспечение из доступных мы можем подобрать для решения учебных задач, при этом учитывая и то, какое ПО, вероятно, будет у будущих работодателей студентов. Ситуация сейчас очень динамичная, с большим числом неизвестных – и, конечно, нужен постоянный анализ происходящего, – отметил Николай Козак.

– Какими мыслями и идеями вы поделились с аудиторией?

– Я поделился опытом перехода на отечественное программное обеспечение в образовательном процессе. В ходе дискуссии я подчеркнул, что использование конкретного ПО не может ставиться самоцелью в процессе подготовки инженеров, которые, безусловно, должны обладать широтой взглядов для решения тех или иных вопросов. И наша задача как преподавателей выпускающей кафедры – дать им знания и возможности для применения всех доступных (с учётом имеющихся современных правовых ограничений) инструментов решения инженерных задач. Было интересно послушать мнения и постараться понять взгляды коллег из компаний-разработчиков и коллег из профильных учебных центров. Всё-таки мы делаем одно дело, важно слышать и понимать друг друга.

– В чём, по вашему мнению, сильные и слабые стороны российского программного обеспечения?

– Если постараться ответить на вопрос «глобально», то сильной стороной отечественного ПО будет, конечно, более полная адаптация к российским стандартам проектирования и оформления документации в частности и специфике проектирования и строительства в целом. Среди разработчиков, на самом деле, много людей с опытом проектирования конструкций, поэтому программы пишутся «под себя», с пониманием реальных процессов.

В связи с этими причинами также легче проходит и поддержка пользователей на этапе использования ПО, программы быстрее адаптируют к реальным задачам. К слабым сторонам до недавнего времени можно было отнести относительно небольшие ресурсы разработчиков (малый размер команды), что не позволяло проводить быструю разработку тех или иных решений и конкурировать с зарубежными гигантами; плюс, конечно, вопросы маркетингового продвижения. Но с 2022 года данная проблема постепенно исчезает, освободившееся место зарубежного ПО в полной мере занимают отечественные разработчики.

С другой стороны, важно отметить, что не всегда правильно ранжировать инструменты проектирования (а к ним стоит относить и программное обеспечение) строго на отечественные или зарубежные. У землекопа лопата может быть или удобная, или неудобная, а где она произведена, не самый важный вопрос.

– Студенты СПбГАСУ уже осваивают отечественное программное обеспечение?

– На нашей кафедре мы ещё пять лет назад перешли на использование в задачах курсового проектирования автомобильных дорог на отечественные программы просто по причине того, что они оказались намного удобнее, логичнее и производительнее, чем зарубежные аналоги. При этом важно отметить, что до 2022 года мы параллельно с отечественной программой в рамках курса использовали и зарубежное решение, чтобы студенты могли сравнить различные инструменты. Это, кстати, оказывало здоровое влияние на иногда присутствующий у студентов скептицизм в отношении наших программ – они имели возможность своими руками «пощупать» разные инструменты и понять, что наши разработки намного удобнее. Или, из последнего опыта, российское решение для работы с облаками точек оказалось наиболее пригодным для практических задач в сравнении с европейскими и американскими аналогами.

С другой стороны, есть определённые области задач, где полный переход на отечественное ПО сегодня или завтра сложен, это вопрос минимум нескольких лет. Например, расчётные комплексы для проектирования мостов. Отечественные решения пока что находятся на стадии предварительных версий, и должно пройти какое-то время, что бы их можно было полноценно использовать. Но, к нашему мостовому счастью, основные (зарубежные) программы наш рынок не покинули и до сих пор официально поставляют лицензии, в том числе и для учебных заведений.

