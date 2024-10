На рынке труда сохраняется высокий спрос на выпускников колледжей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве благодаря современным подходам к обучению, инновационным методикам и тесному взаимодействию с ведущими работодателями обучение в колледжах стало эффективным инструментом подготовки конкурентоспособных и востребованных специалистов на рынке труда. О комплексном подходе в развитии среднего профессионального образования рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«На сегодняшний день мы видим на рынке труда явный перекос: 75 процентов вакансий в Москве требуют среднего профессионального образования, только 15 процентов — высшего. Когда же мы смотрим на структуру выпускников, которая выходит на рынок труда, то здесь все наоборот: только 20 процентов ребят оканчивают колледжи и 60 процентов — вузы. Понимая такой дисбаланс, мы активно занимаемся развитием среднего профессионального образования. Уже в этом году мы увеличили количество бюджетных мест для учеников девятых классов в два раза и благодаря этому еще около 10 тысяч ребят поступили в колледжи», — отметила Анастасия Ракова.

Она также добавила, что в городе реализуется обширная и серьезная программа обновления материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. Помимо оснащения зданий оборудованием и проведения капитального ремонта, строятся и новые колледжи.

В Москве наблюдается растущая заинтересованность выпускников школ к среднему профессиональному образованию. В этом году в колледжи поступили вдвое больше девятиклассников, чем годом ранее. На бюджетной основе учатся около 36 тысяч ребят.

Кроме того, уже второй в тесном сотрудничестве с партнерами-работодателями столичные колледжи совершенствуют программы обучения и обновляют материально-техническуие базы колледжей, модернизируют существующие мастерские и создают новые современные учебные пространства.

В настоящее время среднее профобразование в Москве ориентировано на практику и получение прикладных навыков. Крупные компании-партнеры, в свою очередь, гарантируют трудоустройство и достойный уровень зарплаты для выпускников.

https://www.mos.ru/news/item/144766073/

