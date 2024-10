Source: MIL-OSI Russian Language News

25 сентября отметил свой 75-летний юбилей выдающийся советский и российский историк и политолог, заведующий кафедрой государственного управления и политических технологий ГУУ, профессор, доктор исторических наук Николай Омельченко.

Николай Алексеевич является выдающимся учёным и автором множества научных публикаций, посвященных истории России и российской государственности. Его работы охватывают широкий спектр тем, от политических процессов до культурных аспектов, и пользуются высоким спросом среди специалистов и студентов.

В честь юбилея в Научной библиотеке ГУУ организована книжная выставка «В поисках России», на которой представлены ключевые работы автора. Это мероприятие – отличная возможность для студентов и коллег узнать больше о научной деятельности профессора Омельченко и обсудить его значительный вклад в развитие российской исторической науки.

Ещё раз поздравляем Николая Алексеевича с юбилеем и желаем ему здоровья, творческих успехов и вдохновения для новых научных свершений!

Выставка проходит в Научной библиотеке ГУУ, 2-й этаж, Зал № 2.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45).

