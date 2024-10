Молодой ученый ГУУ выступил на встрече Ассоциации развития технологий систем накопления энергии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представитель Государственного университета управления выступил на встрече участников и партнеров Ассоциации развития технологий систем накопления энергии (АРТСНЭ), которая прошла в павильоне «Умный город» на ВДНХ.

На мероприятии присутствовали представители сектора государственного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций, корпораций, крупнейших производителей и потребителей систем накопления энергии, например, РОСАТОМ, РОССЕТИ, КАМАЗ, РЭНЕРА и многие другие.

С приветственным докладом выступил директор по технологическому развитию РОСАТОМ Андрей Шевченко, который отметил необходимость постоянного диалога участников объединения и проработки вопросы стандартизации отрасли.

Директор компании РЭНЕРА Александр Камашев рассмотрел актуальные вопроых развития передовых технологий и подготовки кадров для отрасли.

Исполнительный директор АРТСНЭ Илья Белавинцев рассказал об результатах работы ассоциации и о стратегическом развитии отрасли.

Доцент кафедры управления инновациями ГУУ Денис Сердечный доложил о предварительных результатах исследования потенциала мирового и отечественного рынков систем накопления энергии, о барьерах на пути развития отрасли, а также о механизмах поддержки устойчивого роста производства и потребления систем накопления энергии: подготовка инженерных и инженерно-управленческих кадров, проектная работа в связке производство-ВУЗ, совершенствование процессов утилизации и безопасной эксплуатации систем накопления энергии.

Напомним, что ГУУ в консорциуме с АРТСНЭ и СКОЛТЕХОМ проводит актуальное исследование перспектив развития производства и потребления систем накопления энергии в Российской Федерации, включая анализ административных и технологических барьеров.

Результаты работы послужат основой для разработки стратегии развития вторичных химических источников тока и накопителей электроэнергии на их основе для гражданских секторов экономики Российской Федерации до 2030 год.

