Молодой ученый ГУУ выступил на встрече Ассоциации развития технологий систем накопления энергии

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Представитель Государственного университета управления выступил на встрече участников и партнеров Ассоциации развития технологий систем накопления энергии (АРТСНЭ), которая прошла в павильоне «Умный город» на ВДНХ.
На мероприятии присутствовали представители сектора государственного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций, корпораций, крупнейших производителей и потребителей систем накопления энергии, например, РОСАТОМ, РОССЕТИ, КАМАЗ, РЭНЕРА и многие другие.
С приветственным докладом выступил директор по технологическому развитию РОСАТОМ Андрей Шевченко, который отметил необходимость постоянного диалога участников объединения и проработки вопросы стандартизации отрасли.
Директор компании РЭНЕРА Александр Камашев рассмотрел актуальные вопроых развития передовых технологий и подготовки кадров для отрасли.
Исполнительный директор АРТСНЭ Илья Белавинцев рассказал об результатах работы ассоциации и о стратегическом развитии отрасли.
Доцент кафедры управления инновациями ГУУ Денис Сердечный доложил о предварительных результатах исследования потенциала мирового и отечественного рынков систем накопления энергии, о барьерах на пути развития отрасли, а также о механизмах поддержки устойчивого роста производства и потребления систем накопления энергии: подготовка инженерных и инженерно-управленческих кадров, проектная работа в связке производство-ВУЗ, совершенствование процессов утилизации и безопасной эксплуатации систем накопления энергии.
Напомним, что ГУУ в консорциуме с АРТСНЭ и СКОЛТЕХОМ проводит актуальное исследование перспектив развития производства и потребления систем накопления энергии в Российской Федерации, включая анализ административных и технологических барьеров.
Результаты работы послужат основой для разработки стратегии развития вторичных химических источников тока и накопителей электроэнергии на их основе для гражданских секторов экономики Российской Федерации до 2030 год.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 3.10.2024
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Молодой ученый ГУУ выступил на встрече Ассоциации развития технологий систем накопления энергии