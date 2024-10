Марат Хуснуллин: Порядка 440 км туристических маршрутов обновили благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала 2024 года в нормативное состояние привели 440 км региональных и местных дорог к местам туристического осмотра – уникальным природным комплексам, памятникам архитектуры, культовым сооружениям, историческим достопримечательностям – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Внутренний туризм в нашей стране заслуженно набирает обороты. Кроме этого, россияне и иностранные туристы всё чаще выбирают автопутешествия, поэтому наша задача – сделать всё, чтобы сопутствующая инфраструктура отвечала всем требованиям безопасности, была комфортной, а значимые места – доступными. Для этого в рамках нацпроекта активно занимаемся обновлением дорог. Удобные маршруты оказывают положительное влияние на повышение туристической и инвестиционной привлекательности субъектов страны. Вместе с этим появляются новые рабочие места, формируется положительный образ региона. С начала дорожного сезона работы завершили на 130 объектах, ведущих к местам туристического осмотра. Их общая протяжённость составляет 440 км», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Министр транспорта Роман Старовойт отметил, что внутренний туризм даёт стимул развитию регионов страны, играет важную социальную роль, сказывается на повышении качества жизни россиян в целом. «Для развития туризма необходима качественная дорожно-транспортная инфраструктура, позволяющая как автотуристам, так и организованным группам с комфортом добираться до той или иной локации. Благодаря реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги„ только в 2024 году приведём к нормативам 340 участков региональных и местных дорог, входящих в состав туристических маршрутов. Их общая протяжённость составит 1,5 тыс. км», – сказал Роман Старовойт.

Дороги, по которым можно добраться к местам туристического осмотра, приводят к нормативам с самого начала реализации национального проекта. За это время удалось добиться значительных результатов.

«В последнее время в нашей стране всё большую популярность набирает автотуризм, а также туризм выходного дня, когда люди ненадолго выезжают в другие города и даже регионы для того, чтобы отдохнуть, посетить достопримечательности, приобщить детей к нашей истории, познакомив их с памятниками архитектуры. Для обеспечения доступности мест туристического осмотра мы проделали большую работу – с 2019 по 2023 год благодаря нацпроекту обновлено свыше 1,6 тыс. дорожных объектов общей протяжённостью 8,2 тыс. км», – подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Кабардино-Балкарской Республике в этом году выполнили реконструкцию 2-километрового участка трассы Чегем-2 – Булунгу в теснине, где находятся Чегемские водопады.

В Ленинградской области обновили участок дороги к Старой Ладоге, небольшому населённому пункту, который называют первой столицей Древней Руси. В середине августа здесь завершили ремонт региональной трассы, связывающей Старую Ладогу и Волхов.

Участок между Волховом и Старой Ладогой – часть протяжённой трассы Зуево – Новая Ладога, соединяющей Волховский и Киришский районы Ленинградской области. По этой же дороге едут в соседнюю Карелию, она обеспечивает удобный маршрут между двумя федеральными магистралями – М-10 «Россия» и Р-21 «Кола». В прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» здесь было обновлено 23 км на участке между Киришами и Глажево.

Масштабные работы по обновлению туристических маршрутов в этом году проведены и в Северной столице – Санкт-Петербурге. Так, благодаря нацпроекту отремонтировано 800 м Петровской набережной на участке от Каменноостровского проспекта до Петроградской набережной.

Например, в Василеостровском районе привели в нормативное состояние набережную Макарова. Она берёт своё начало от Биржевой площади, где расположена стрелка Васильевского острова. Здесь находится ряд исторических достопримечательностей и памятников архитектуры, например, дом 10 – первый петербургский адрес Петра Ильича Чайковского, где жили художники Иван Крамской и Иван Шишкин.

