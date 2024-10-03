Иракские эксперты получили представление об интеллектуальной транспортной системе Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Департамент транспорта Москвы

Девятнадцать специалистов Иракского департамента организации дорожного движения недавно завершили интенсивную программу обучения по интеллектуальным транспортным системам в Москве. Образовательная программа, инициированная Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, была проведена факультетом «Умные города» Университета «Синергия».

Программа включала в себя значительный акцент на практическом применении, участники посетили ключевые объекты транспортной инфраструктуры по всему городу. Они познакомились с современными методами нанесения дорожной разметки в ГБУ «Автомобильные дороги», понаблюдали за работой Единого диспетчерского центра Московского метрополитена и Центра управления дорожным движением.

По окончании обучения иракские специалисты получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение программы. На церемонии присутствовали представители посольства Ирака, которые выразили благодарность Департаменту транспорта Москвы и Университету «Синергия» за высокий уровень организации и проведения курса.

Ранее аналогичные программы обучения были проведены для специалистов из Узбекистана и Кыргызстана.

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