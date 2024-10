Завершается благоустройство возле причалов регулярного речного электротранспорта Кутузовский и Сити — Багратион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта Кутузовский и Сити — Багратион на западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра “Москва-Сити”. Главная задача проекта — сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для отдыха. В настоящее время работы вышли на финишную прямую — они выполнены на 95 процентов и будут полностью завершены в октябре», — отметил Петр Бирюков.

Рабочие проложили кабельную канализацию протяженностью более трех километров, в которую убрали воздушные линии электропередачи и связи. Это позволило улучшить облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.

Кроме того, обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П.И. Багратиона на общей площади 3,5 тысячи квадратных метров. В зеленой зоне около причала Кутузовский на месте тропинок сделали дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальт площадью 127 тысяч квадратных метров. В районе причалов установят более 50 удобных лавочек, свыше 200 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, добавил Петр Бирюков.

В сквере имени П.И. Багратиона также поставили уличные торшеры, привели в порядок цветники и разбили газон, установили скамейки-настилы. Кроме того, недалеко от причала Кутузовский появилась новая спортивная площадка.

В зоне работ сохранили все зеленые насаждения. Сейчас здесь завершается обустройство газона площадью 38,3 тысячи квадратных метров и цветников. Поздней осенью высадят более 50 деревьев и почти 400 кустарников.

