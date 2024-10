Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Алтайский край, в ходе которой обсудил с губернатором Виктором Томенко перспективы развития агропромышленного комплекса и реализацию нацпроекта «Экология».

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Алтайский край – один из важных экономических центров Сибири. В регионе устойчиво развивается целый ряд отраслей экономики. Валовой региональный продукт достигает порядка триллиона рублей, при этом почти 16% ВРП приходится на сельское хозяйство.

«В 2023 году Алтайский край стал лидером по сбору зерна в Сибири. Сейчас активно идёт уборка нового урожая. Несмотря на введённый режим ЧС, намолочено более 4,5 млн т. Отмечу, что урожайность выше прошлогодних значений. Поэтому вновь ожидаем достойных сборов», – сказал вице-премьер.

По словам Дмитрия Патрушева, Алтайский край – в числе лидеров страны по производству молока, также развивается и мясное направление. Правительство со своей стороны направило в 2024 году на развитие отрасли 2,6 млрд рублей.

Также регион активно участвует в нацпроекте «Экология». В текущем году субъекту на природоохранные мероприятия направлено более 140 млн рублей федеральных средств. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» Алтайский край продолжит работу по этим направлениям.

Кроме того, Алтайский край примет участие в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» по созданию комплексной системы обращения с коммунальными отходами. Это позволит добиться результатов, обозначенных указом Президента, и улучшить экологическую обстановку в субъекте.

