Дмитрий Патрушев: За последние несколько лет Правительство направило в регионы больше 21 млрд рублей на закупку лесопожарной техники

В ходе рабочей поездки в Алтайский край Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев и глава региона Виктор Томенко посетили лесопожарную станцию в селе Бобровка Первомайского района.

Алтайский край располагает богатыми лесными ресурсами. Для их сохранения в регионе ведётся большая работа, направленная на предупреждение пожаров. В частности, лесопожарная станция оснащена средствами пожаротушения, связи и инвентарём, а также мощной современной техникой для оперативной доставки команд к местам возникновения пожаров. Часть техники приобретена по нацпроекту «Экология» и федеральному проекту «Сохранение лесов».

«Этот год считается самым тёплым за последние 30 лет. Пожароопасный сезон выдался сложным, температурные режимы местами доходили до аномальных. Хочу, во‑первых, поблагодарить работников лесопожарной станции за ответственное отношение к делу. Во‑вторых, отмечу, что Правительство за последние несколько лет направило в регионы больше 21 млрд на закупку лесопожарной техники», – сказал Дмитрий Патрушев.

Службу на станции несут 17 человек, которые защищают от пожаров Бобровское лесничество и при необходимости оказывают помощь в тушении крупных лесных пожаров на территории других лесничеств края.

На повышение качества восстановления лесов направлена работа Алтайского лесосеменного центра. Дмитрий Патрушев осмотрел тепличный комплекс, где выращивают и хранят семена древесно-кустарниковых пород. Мощность центра – 7 млн сеянцев в год, что полностью обеспечивает потребности региона, а также позволяет направлять саженцы в соседние области – Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую.

Также в рамках поездки в регион вице-премьер оценил темпы уборки гречихи и сои и посетил производственные площадки агрохолдинга «Гудвилл». Предприятие занимает одно из ведущих мест по выпуску гречневой крупы в Алтайском крае, доля компании на российском рынке гречневой крупы составляет не менее 10%.

