Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Алтайский край оценил темпы уборки гречихи и сои и посетил производственные площадки агрохолдинга «Гудвилл»

В Алтайском крае убрано 80% зерновых и зернобобовых культур. Это 2,4 млн га. Намолочено более 4,5 млн т зерна. Из 611 тыс. га, засеянных гречихой, убрано около 40%.

Агрохолдинг «Гудвилл» занимает одно из ведущих мест по выпуску гречневой крупы в Алтайском крае, доля компании на российском рынке гречневой крупы не менее 10%. Заводы холдинга обеспечены собственным сырьём на 75%. Совокупные мощности компании – 600 т готовой продукции в сутки, в том числе 150 т гречневой крупы. Также предприятие выпускает пшено, перловую, овсяную, манную и кукурузную крупы и пшеничную муку.

