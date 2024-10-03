Два проекта НИУ ВШЭ получили финансовую поддержку на развитие коммерциализации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В конце августа 2024 года были подведены итоги рассмотрения первых проектов по коммерциализации в рамках реализации соответствующей меры поддержки. С сентября 2024 года два проекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ — «КардиоЖизнь» и «Меланж» — получили возможность развивать свои продукты и услуги для целей коммерциализации на открытом рынке с помощью финансовой поддержки.

Созданный в конце 2023 года инструмент для поддержки коллективов, реализующих проекты по коммерциализации существующих или создаваемых рыночных продуктов/услуг, для обеспечения значительного увеличения лицензионных доходов, в том числе для достижения целевых показателей, определенных в Интегрированной программе развития НИУ ВШЭ, позволит двум проектам факультета компьютерных наук — «КардиоЖизнь» и «Меланж» — реализовать первые коммерческие продажи в 2025–2026 годах.

Согласно проектной заявке, «Меланж» реализуется Институтом искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ. Основное назначение продукта — оптимизация ценообразования и прогнозирование спроса на товары с отложенной временной структурой потребления (в сфере гостиничного бизнеса, ритейла, логистики).

Согласно описанию разработчиков, «Меланж», используя исторические данные клиента, автоматически создает модели прогноза спроса и оценивает чувствительность к ценообразованию, что позволяет повысить маржинальность и оптимизировать запасы.

Система использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных о клиентах, продажах и других факторах, чтобы предсказать будущий спрос и чувствительность к тарифам, в частности, в сегменте HoReCa. В качестве научного задела используются программы для ЭВМ «Программа поколоночного сэмплирования данных на основе критериев информативности признаков для задач прогнозирования значений временного ряда» и «Модуль серверной обработки запросов по тестированию и сравнению моделей машинного обучения», созданные в рамках ЦИИ НИУ ВШЭ.

На средства финансовой меры поддержки в размере 4 млн рублей в 2024–2025 годах планируется переработать прототип решения и организовать первые коммерческие продажи по модели, при которой НИУ ВШЭ получает доход в виде регулярных платежей (роялти) от партнера (вендора) и в виде прямых лицензионных платежей за программные модули от отдельных крупных клиентов. Также ожидаются продажи продукта «постпроект» — в виде совокупности персональных доработок после развертывания и установки ПО «Меланж».