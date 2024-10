Два проекта НИУ ВШЭ получили финансовую поддержку на развитие коммерциализации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В конце августа 2024 года были подведены итоги рассмотрения первых проектов по коммерциализации в рамках реализации соответствующей меры поддержки. С сентября 2024 года два проекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ — «КардиоЖизнь» и «Меланж» — получили возможность развивать свои продукты и услуги для целей коммерциализации на открытом рынке с помощью финансовой поддержки. Созданный в конце 2023 года инструмент для поддержки коллективов, реализующих проекты по коммерциализации существующих или создаваемых рыночных продуктов/услуг, для обеспечения значительного увеличения лицензионных доходов, в том числе для достижения целевых показателей, определенных в Интегрированной программе развития НИУ ВШЭ, позволит двум проектам факультета компьютерных наук — «КардиоЖизнь» и «Меланж» — реализовать первые коммерческие продажи в 2025–2026 годах. Согласно проектной заявке, «Меланж» реализуется Институтом искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ. Основное назначение продукта — оптимизация ценообразования и прогнозирование спроса на товары с отложенной временной структурой потребления (в сфере гостиничного бизнеса, ритейла, логистики). Согласно описанию разработчиков, «Меланж», используя исторические данные клиента, автоматически создает модели прогноза спроса и оценивает чувствительность к ценообразованию, что позволяет повысить маржинальность и оптимизировать запасы. Система использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных о клиентах, продажах и других факторах, чтобы предсказать будущий спрос и чувствительность к тарифам, в частности, в сегменте HoReCa. В качестве научного задела используются программы для ЭВМ «Программа поколоночного сэмплирования данных на основе критериев информативности признаков для задач прогнозирования значений временного ряда» и «Модуль серверной обработки запросов по тестированию и сравнению моделей машинного обучения», созданные в рамках ЦИИ НИУ ВШЭ. На средства финансовой меры поддержки в размере 4 млн рублей в 2024–2025 годах планируется переработать прототип решения и организовать первые коммерческие продажи по модели, при которой НИУ ВШЭ получает доход в виде регулярных платежей (роялти) от партнера (вендора) и в виде прямых лицензионных платежей за программные модули от отдельных крупных клиентов. Также ожидаются продажи продукта «постпроект» — в виде совокупности персональных доработок после развертывания и установки ПО «Меланж».

«Этот проект стартовал с гипотезы, что, имея доступ к различным источникам информации и регулярно анализируя ее, можно создать алгоритмы, превосходящие человеческую оценку таких бизнес-показателей, как будущий денежный поток, бронирование и отмены в гостиницах. Использование подобных алгоритмов позволило бы принимать более взвешенные и объективные решения, существенно экономя средства организаций на рекламных кампаниях, содержании персонала и оплате услуг сторонних подрядчиков», — рассказал Владимир Морозов, руководитель проекта отдела прикладных технологических решений Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН. По его мнению, наибольшую выгоду от внедрения данного проекта получат крупные компании, чьи данные давно оцифрованы и регулярно обновляются. «Только наличие большого количества актуальных данных позволит использовать алгоритмы для улучшения бизнес-процессов», — полагает он. На малых предприятиях внедрение этих алгоритмов будет малоэффективно из-за недостаточного объема данных. Оптимизация процессов приносит наибольший эффект на крупных масштабах, где экономия становится заметна сразу. Первый этап проекта уже позволил снизить затраты компаний, участвующих в тестировании, и команда планирует расширять его применение, поэтому было важно получить поддержку в коммерциализации от Вышки. «Финансирование позволяет привлечь высококвалифицированных специалистов, заинтересованных в долгосрочном развитии проекта, снижая риск внезапной потери мотивации ключевых участников, — говорит Владимир Морозов. — Для развития коммерциализации проекта получение финансирования было одним из важнейших условий, и очень радует, что университет решил оказать нашему проекту поддержку». Проект «КардиоЖизнь» представляет собой рыночное название биоинформационной услуги генетического тестирования для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний с широким спектром нозологий на рынке персонализированной медицины. Его конечным потребителем является пациент, которому необходимо получить подробную информацию о возможных рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний для профилактики, уточнения диагноза и для назначения персонализированного лечения. Разработка ведется Международной лабораторией биоинформатики НИУ ВШЭ. В основе проекта лежат два решения: программное обеспечение «Пайплайн обработки и аннотации данных NGS», которое используется для анализа результатов полногеномного секвенирования ДНК крови пациента в генетических лабораториях, и базы данных геномных мутаций людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Конечным результатом является отчет по проведенному генетическому тестированию и его интерпретация врачом кардиологом-генетиком. На средства финансовой меры поддержки в размере 5 млн рублей в 2025–2027 годах планируется разработать и улучшить виртуальную кардиопанель для создания диагностического инструмента как для ретроспективного взгляда на патологическую картину заболевания, так и для построения прогностических моделей. В рамках развития проекта планируется выход на B2B-рынок с услугой генетического тестирования на основе разработанной технологии через развитие партнерских отношений с лабораториями и медицинскими центрами, а позже — и на B2C-рынок с предложением полного цикла.

https://www.hse.ru/news/science/969251657.html

