Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более шести гектаров земли реорганизуют в рамках комплексного развития территории (КРТ) части бывшей промзоны на юго-востоке столицы. На участках в районах Лефортово и Нижегородский возведут более 175 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В двух проектах комплексного развития территорий определенный по результатам торгов инвестор и назначенный городом оператор КРТ реорганизуют часть бывшей промзоны “Серп и Молот”. В течение четырех-пяти лет с начала реализации проектов на участках общей площадью свыше 6,2 гектара возведут почти 175,7 тысячи квадратных метров различной недвижимости. В итоге будет создано около двух тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Одна из площадок находится вблизи улицы Авиамоторной, а также на улице Золоторожский Вал рядом со станцией «Лефортово» Большой кольцевой линии метро. Другой участок расположен вдоль Перовского проезда недалеко от Третьего транспортного кольца.

«На части бывшей промзоны “Серп и Молот” в ближайшие несколько лет появится современный жилой микрорайон, а также деловой квартал с офисами, кафе и ресторанами. Так, на участках предусмотрено строительство более 74 тысяч квадратных метров жилья для целей программы реновации и других городских нужд и свыше 101 тысячи квадратных метров общественно-деловой и социальной недвижимости. Среди важных для района Лефортово объектов — школа и детский сад, взрослая и детская поликлиники, а также гостиница. Участки благоустроят и озеленят», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сейчас ведется разработка проектов планировки территорий. Особое внимание в них уделяют созданию многофункционального пространства с тщательно продуманной инфраструктурой для комфортной и безопасной жизни, а также организации деловой среды, добавила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).

По программе комплексного развития территорий в столице создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

Жилье, спорткомплексы и школы: что построят в рамках 11 проектов КРТ на юго-западе МосквыС начала года в Москве приняли 30 решений о комплексном развитии территорийСобянин: КРТ помогает делать городские кварталы современными и привлекательными

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144778073/

MIL OSI