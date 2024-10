В 2024 году предприниматели арендовали у города почти 11 гектаров земли для строительства коммерческих объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За девять месяцев 2024 года представители бизнеса арендовали у города почти 11 гектаров земли для возведения коммерческих объектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город активно вовлекает в оборот земельные участки для строительства различных коммерческих объектов. Появление новой недвижимости позволяет создавать рабочие места, повышать в районах деловую активность и уровень жизни москвичей. Только за девять месяцев этого года по итогам торгов инвесторам передано 24 участка общей площадью свыше 10,8 гектара. Это в 1,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2023-го, когда было арендовано 16 участков. Общая площадь объектов капитального строительства превысит 271,3 тысячи квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов.

Компании арендовали участки под строительство в девяти административных округах. Сроки возведения объектов по договорам варьируются от 2,6 года до 10 лет восьми месяцев.

«Больше всего земли передано на северо-востоке столицы — там заключены договоры аренды четырех участков общей площадью свыше 3,4 гектара для строительства многоуровневого паркинга, спорткомплекса с катком, медицинского центра и многофункционального комплекса. Почти 1,8 гектара арендовано на востоке Москвы для строительства двух физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-досугового центра и автомойки. В ТиНАО инвесторы возведут семь объектов на общей площади более 1,6 гектара. Здесь появятся два общественно-деловых центра и пять торговых комплексов различного формата», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Вся информация о выставляемых на торги помещениях представлена на столичном инвестиционном портале. Узнать больше о реализуемых объектах, изучить документацию к лотам и правила проведения торгов можно в разделе «Имущество от города».

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах можно узнать здесь.

https://www.mos.ru/news/item/144777073/

