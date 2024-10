В Политехе прошёл первый кейс-чемпионат по госуправлению

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 сентября в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли Политехнического университета прошёл финал первого Санкт-Петербургского кейс-чемпионата по государственному управлению. В новом проекте администрации Санкт-Петербурга студенческие команды решали реальные городские проблемы и предлагали идеи для их реализации.

Кейс-чемпионат по государственному управлению входит в план взаимодействия комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга и СПбПУ. Согласно ему появятся инновационные информационные каналы, раскрывающие специфику профессиональной деятельности на государственной гражданской службе, на постоянной основе будут проводиться экспертные интервью с работодателями и выпускниками университета из сферы публичного управления, а также студенты освоят новые формы выполнения проектов по заказу органов государственной власти города.

Мероприятие проходило в два этапа. В отборочном туре участвовала 51 команда студентов из разных вузов города и области. По результатам этого этапа экспертное жюри отобрало восемь сильнейших команд для очного финала.

Такие мероприятия — это прекрасная возможность для молодёжи самостоятельно проработать управленческое решение реальных актуальных проблем. Студенты могут уже во время учёбы в университете влиять на общественную жизнь города, лучше понимать, как работают и устроены органы государственной власти. Благодарим Политех, который стал инициатором этого проекта. Университет с каждым годом подтверждает статус опорного вуза-партнёра правительства Санкт-Петербурга по подготовке кадров для системы органов государственной и муниципальной власти. Мы получили огромную поддержку от комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, который настроен на реализацию проектных решений, разработанных на кейс-чемпионате , — поприветствовал финалистов заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга, председатель комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга Андрей Михайлов.

На открытии кейс-чемпионата Андрея Сергеевича посвятили в почётные резиденты студенческого объединения «Лаборатория публичного управления», принимающего активное участие в реализации плана взаимодействия.

Финалистов напутствовал также первый заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Евгений Панкевич, который отметил, что это единственное студенческое мероприятие, включённое в общегородской план подготовки и проведения в этом году в Санкт-Петербурге мероприятий ко Всемирному дню туризма.

Участников поприветствовал проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

В финале команды решали кейс по развитию событийного туризма в Санкт-Петербурге. Они разработали проекты мероприятия, которое пройдёт в октябре-ноябре. Это наименее привлекательный период для посещения туристов. Участники использовали материалы лекций по клиентоцентричности в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга.

Кроме этого, студенты 4 курса СПбПУ направления «Туризм» Анна Головешкина, Елизавета Ермолаева и Дарья Клундук провели для команд квиз «Путешествуем с Петром», который включал вопросы, связанные с историей Санкт-Петербурга и особенностями туризма в России и других странах. Президент горнолыжного союза России, руководитель проектов фонда Росконгресс Всеволод Шевелёв выступил с лекцией о деятельности фонда.

В состав жюри вошли представители комитета государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга, комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, фонда Росконгресс. Политехнический университет представлял директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин.

Первое место заняла команда «Былица» Санкт-Петербургского государственного университета (Дарья Калашникова, Анна Горелова, София Козлова и Лилия Курбатова). Второе место присудили команде из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Александр Живора, Анастасия Дулич, Алина Малютина, Фёдор Миколаени и Алексей Чешуин). Третье место было отдано команде «LadyInc» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Александра Радченко, Дарья Базова и Дарья Марухно). Всем финалистам вручили дипломы кейс-чемпионата, а также ценные призы.

Я очень рада, что представилась возможность поучаствовать в кейс-чемпионате. Особенно интересно было испытать свои силы в сжатые сроки. Приятно, что наша команда получила столь высокую оценку работы , — поделилась капитан команды победителей Дарья Калашникова.

Кейс-чемпионат по государственному управлению будет продолжаться, в следующем году студентов ждут новые вызовы в различных сферах жизни города.

Для нас огромная честь проводить мероприятие такого уровня. Мы выражаем благодарность комитету государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга за то, что Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли стал площадкой для проведения финала. Уверены, что наше сотрудничество и дальше будет плодотворным и взаимовыгодным. Поздравляю всех финалистов, надеюсь, что в ближайшее время увидим ваши проекты реализованными на уровне города , — подвёл итоги директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

