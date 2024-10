В НИУ ВШЭ обсудили, какие возможности дает РНФ и как ими правильно воспользоваться

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 сентября в Высшей школе экономики состоялось открытое научно-практическое мероприятие «10 лет с Российским научным фондом: опыт, успехи и новые возможности для исследователей». В нем приняли участие более 200 сотрудников университетов из разных регионов России, в том числе новых территорий. Представители научного блока Вышки рассказали, как в НИУ ВШЭ создаются условия для комфортной работы ученых, а ученые— о своих исследованиях, получивших поддержку РНФ. В этом году Российский научный фонд отмечает десятилетний юбилей. За эти годы он стал одним из наиболее значимых институтов поддержки отечественной науки, завоевавшим высокое признание профессионального сообщества. В рамках празднования юбилея фонда была проведена Всероссийская акция «10 лет с РНФ», охватившая 45 городов России. В рамках акции в Высшей школе экономики состоялся круглый стол на тему «Сопровождение проектов, поддержанных грантами научных фондов», в работе которого приняли участие представители более 30 учебных заведений и научных организаций из 15 регионов, в том числе представители новых территорий. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и обсуждения эффективных подходов к сопровождению научных проектов.

О поддержке, которую оказывает Высшая школа экономики своим сотрудникам, получившим гранты Российского научного фонда, рассказала начальник Управления грантовых программ и проектов Дирекции научных исследований и разработок НИУ ВШЭ Мария Скулина. В своем выступлении она подчеркнула значимость комплексной поддержки со стороны университета для научных коллективов на всех этапах реализации проектов — от подготовки заявки до мониторинга и отчетности по выполненным исследованиям. «Наша задача — сформировать среду, которая позволит научным группам эффективно реализовывать свои идеи и достигать поставленных целей, а не концентрироваться на формальных требованиях и бюрократии», — отметила Мария Скулина.

Участники круглого стола активно обсуждали различные аспекты работы с научными проектами, включая организацию научных коллективов, вопросы оформления трудовых отношений, особенности расходования средств гранта, методику оценки результатов и важность взаимодействия между образовательными учреждениями и учеными. Одной из тем, обсуждавшихся на мероприятии, было взаимодействие с Российским научным фондом. Старший директор по научным исследованиям и разработкам Алексей Судариков отметил открытость фонда, готовность к совершенствованию процедур и инструментов поддержки с учетом актуальных запросов научного сообщества. Завершилась работа круглого стола обсуждением практических рекомендаций и шагов для улучшения сопровождения научных проектов. Затем в Профессорском клубе НИУ ВШЭ состоялся лекторий с участием грантополучателей РНФ. Ученые Вышки, представляющие разные предметные области, в неформальной обстановке рассказали о своем пути в науке, об особенностях взаимодействия с фондом и открытиях, которые стали возможны благодаря поддержке РНФ.

Заместитель директора Центра изучения стабильности и рисков факультета социальных наук НИУ ВШЭ Леонид Исаев рассказал о своем опыте работы в роли как руководителя проектов, так и эксперта фонда. Леонид Исаев отметил неизменность и прозрачность условий конкурсов: «Критерии оценки и пункты, которые мы заполняли в заявке десять лет назад, претерпели лишь незначительные изменения». По его мнению, это позволяет эффективно распределять финансирование и ресурсы, поддерживая наиболее перспективные и значимые проекты. Также Леонид Исаев отметил, что в социальных науках и десять лет назад, и сегодня фонд сохраняет баланс между теорией и практикой. «Фонд всегда хотел, чтобы знания, мысли, которые ученые продвигают и разрабатывают в ходе своих исследований, материализовывались», — заключил он.

Научный сотрудник Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Канонир рассказала, как трижды подавала на грант РНФ заявку о создании теста на интеллект, но выиграть удалось лишь с третьей попытки. По мнению исследователя, «тема спорная с научной точки зрения, устоявшейся практики нет ни в мире, ни в России». «Это тонкий лед, особенно для тех, кто вступает в эту дискуссию с чистого листа», — отметила она. В 2020 и 2021 годах в заявке шла речь не только о создании теста с нуля, но и о его стандартизации на уровне региона. «Нам эксперты говорили примерно так: вы или слишком смелые, или слишком глупые, никто потому и не сделал это за 30 лет, что задача очень сложная», — пояснила Татьяна Канонир. «И в 2022 году мы подались на малый грант — замахнулись просто на разработку прототипа. Забегая вперед, скажу, что мы действительно его создали».

Заведующий Международной лабораторией статистической и вычислительной геномики Института искусственного интеллекта и цифровых наук факультета компьютерных наук ВШЭ Владимир Щур поделился опытом формирования научной команды. В ходе презентации «Фазовый переход: от исследователя к руководителю» он рассказал о том, почему руководитель не может без команды и как найти своих людей. Владимир Щур отметил, что для успешного выполнения проекта важно не только привлечь сильных исполнителей, но и создавать атмосферу доверия и взаимопомощи.

Директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Елена Омельченко рассказала о реализации научных проектов, имеющих экспедиционный формат. В своем выступлении она представила преимущества подобного подхода, а также рассказала о сложностях и вызовах, с которыми сталкиваются исследователи в полевых условиях. Елена Омельченко подчеркнула, что предварительная подготовка и наличие четкой стратегии позволяют минимизировать риски и повысить эффективность работы в поле. В завершение презентации исследователь ответила на вопросы слушателей и рассказала о взаимодействии с местными сообществами в различных уголках России. Полученные научные результаты презентовали ученые Вышки, проекты которых поддержаны молодежными грантами Российского научного фонда.

Научный сотрудник департамента частного права факультета права Алексей Волос рассказал о значении принципов частного права в современных условиях цифровизации экономических отношений. Он отметил, что новые технологии кардинально меняют правила игры, поэтому актуальность принципов частного права в современных условиях становится особенно важной. Алексей подчеркнул необходимость адаптации существующих норм и принципов к новым реалиям, чтобы обеспечить правовую защиту в условиях растущей цифровизации.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Сергей Шеин рассказал о том, как меняются международные роли Европейского союза в отношении Китая. В своем выступлении он выделил ключевые факторы, влияющие на трансформацию взаимосвязей ЕС и КНР, а также их последствия для глобальной политики. О нейрофизиологических механизмах восприятия манипулятивной информации говорила в своем выступлении стажер-исследователь Института когнитивных нейронаук Александра Морозова. Она рассмотрела, как различные факторы, такие как доверие к источнику и авторитетность источника информации, аналитическое мышление, медиаграмотность, влияют на восприятие фейковых новостей.

