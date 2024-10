Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления присоединился к масштабному проекту Платформы университетского технологического предпринимательства Минобрнауки России.

В рамках программы 24 октября и 28 ноября на базе Точки кипении ГУУ состоится тренинг предпринимательских компетенций. Студенты научатся основам технологического предпринимательства, смогут собрать команду для стартапа и сформировать план запуска своего собственного бизнеса.

Кроме того, все участники получат сертификаты о прохождении тренинга, а также стартовый балл при подаче заявки на конкурс «Студенческий стартап».

Три шага для записи на тренинг:

создать аккаунт на платформе https://study-techtraining.mipt.ru/ и заполнить данные профиля; пройти входное тестирование (занимает не более 5 минут); зарегистрироваться на тренинг в удобный для вас день: 24 октября или 28 ноября.

Обратите внимание, что для участия можно выбрать только один день, т.к. программа тренингов одинаковая. Количество мест ограничено.

Тренинги пройдут в Точке кипения ГУУ с 10:00 до 18:00 с перерывами на кофе-брейк и обед.

По всем вопросам, связанным с проведением тренингов предпринимательских компетенции, обращайтесь к директору Бизнес-инкубатора ГУУ Дмитрию Рогову.

Тренинги предпринимательских компетенций — один из ключевых механизмов федерального проекта по вовлечению студентов в технологическое предпринимательство.

Весной и летом 2024 года в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» было проведено 660 тренингов в 73 регионах нашей страны. Диагностику предпринимательских навыков прошли более 46 тысяч студентов из 172 российских университетов. Оператором направления выступает МФТИ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI