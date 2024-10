Будущее начинается здесь. Студенты представили лучшие проекты в «Точке кипения»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе прошел конкурс проектов в рамках курса «Основы проектной деятельности» запуска 2024 (курс ОПД). Конкурс организован Высшей школой проектной деятельности и инноваций в промышленности Института машиностроения, материалов и транспорта. В весеннем семестре этого года 4000 студентов второго курса выполнили более семисот проектов, как инициативных, так и на основе задач от внешних компаний и различных структур университета.

В финал попали 50 лучших проектов в 4 номинациях: научно-технические, IT, творческие проекты и организационные проекты. Авторы работ собрались в «Точке кипения Политех».

От Политеха в состав жюри вошли исполнительный директор Фонда целевого капитала развития Ольга Новикова, директор Центра интеллектуальной собственности и трансфера технологий Исмаил Кадиев, и. о. руководителя Дирекции основных образовательных программ Надежда Гращенко, начальник Управления молодежной политики Иван Хламов. Экспертное жюри представляли директор Центра молодежных траекторий Андрей Долгирев, заведующий кафедрой автоматики и компьютерных систем СурГУ Андрей Запевалов, представители компаний «Росгосстрах» (Анна Хрусталева и Елена Деметрадзе), «Автозавод Санкт-Петербург» (Роман Цыганков), АКБ «ФОРА-БАНК» (Наталья Криворучко).

Победу в номинации «Технические проекты» одержал Марк Бедрань с проектом «Разработка различных многоуровневых dashboard в различных BI для последующей интеграции и размещении». Второе место занял проект «Разработка станка для переплавки PLA пластика». Руководитель — Вячеслав Шарпанов. Третье место у команды Алины Безденежных с разработкой «Neurofeedback vizualization».

Среди IT-проектов лучшим признали «Интерактивный дневник реабилитационных фитнес-тренировок» (руководитель — Маргарита Чурина). «Серебро» у «Платформы проверки тестовых заданий на языке 1С» (руководитель — Андрей Костин). «Бронзу» получил проект «Разработка инструментов выявления ресурсов типа „Shadow IT“ и „Phishing“» (руководитель — Степан Луцкий).

Лучшим творческим проектом стала «Разработка дизайна мобильного приложения TE-Manager» команды Анастасии Зуевой. Второе место у команды Максима Тарасова за «Создание мерча для предприятия», третье — у коллектива Анны Горбатенковой за «Создание ролика по направлению „Товароведение“».

В номинации «Организационные проекты» лидеры расположились следующим образом. 1 место — «Электронная система управления графиком отпусков» (руководитель Михаил Соловьев), 2 место — «Выставка „Политех во времена Великой Отечественной войны“», (руководитель Мария Рябцова), 3 место — «Организация межинститутских соревнований по танцевальному спорту» (руководитель Варвара Смирнова).

Все командам победителей и призёров вручили дипломы и ценные подарки от организаторов курса. Также ряд проектов отметили специальными призами от внешних компаний. Команды, которые впечатлили партнёров СПбПУ, получили брендированные сувенирные наборы и возможность пройти оплачиваемую стажировку без отбора.

Исполнительный директор Фонда целевого капитала развития СПбПУ Ольга Новикова поделилась своими впечатлениями: Важно, чтобы студенты более чётко осознавали пользу и перспективы, которые даёт конкурс проектов курса ОПД. В этом году IT-специальности показали особую активность и интерес, что весьма радует. Среди технических направлений также очень много ребят с отличными идеями. При дополнительной мотивации в следующем году интерес к конкурсу вырастет, и студенты с технических специальностей проявят себя ещё активнее .

Директор Высшей школы проектной деятельности и инноваций в промышленности Сергей Редько рассказал, как изменился конкурс проектов за последние годы: Всё сейчас очень изменчиво. Мы начинали курс в 2016 году. Тогда проектов было очень мало. Нам было трудно выбирать участников конкурса, так как многие проекты были учебные. А сейчас, из года в год, у нас появляется все больше реальных кейсов. Причем кейсы не только внутри университета, сейчас более половины участников из внешних компаний. В этом году мы установили рекорд — 118 компаний подали свои кейсы. Нам очень хотелось бы, чтобы это развивалось и выходило за пределы конкурса проектов. Ведь у нас на третьем курсе бакалавриата предусмотрена практика. Одна из наших задач — постараться сделать так, чтобы сентябрьский финал конкурса проектов стал мостиком для студентов, выбирающих место для практики. Было бы идеально!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/budushchee-nachinaetsya-zdes-studenty-predstavili-luchshie-proekty-v-tochke-kipeniya/

MIL OSI