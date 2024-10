Более 2,5 миллиарда рублей налоговых льгот получили резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» за шесть месяцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

По итогам первого полугодия 2024-го резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» получили более 2,5 миллиарда рублей налоговых преференций. Это рекордный показатель за последние пять лет, который превышает результаты за аналогичный период 2023-го в 1,4 раза, а 2020 года — в 19 раз. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Всего за время деятельности ОЭЗ Москвы резидентам было предоставлено 13,6 миллиарда рублей налоговых льгот. Поддержка высокотехнологичного бизнеса в рамках поручений Сергея Собянина приносит ожидаемые результаты: наряду с увеличением объемов преференций растут инвестиции резидентов в создание и выпуск инновационной продукции, замещающей импортные аналоги. Во втором квартале 2024 года объем их инвестиций превысил 29,6 миллиарда рублей. Это означает, что на каждый сэкономленный на налогах рубль приходится 11,8 рубля вложений резидентов», — рассказал Максим Ликсутов.

Статус резидента предоставляет значительные налоговые преференции. Например, компании в течение 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижается до двух процентов вместо 20. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.

Наибольший объем налоговых преференций — свыше 1,2 миллиарда рублей — предоставили компаниям, занимающимся выпуском медицинской и фармацевтической продукции. Например, производитель жизненно важных лекарственных средств, с которым был заключен первый офсетный контракт, сэкономил на отчислениях в бюджет более 353 миллионов рублей. Это в 13 раз превышает аналогичный показатель за предыдущий год.

«В общей сложности за время своей деятельности в ОЭЗ этот резидент получил более 882 миллионов рублей налоговых льгот. При этом он инвестировал в развитие своего производства, создание рабочих мест и выпуск инновационной продукции свыше 8,5 миллиарда рублей. Помимо этого, компании ОЭЗ Москвы сокращают расходы на таможенные платежи. Во втором квартале 2024 года наибольшую экономию — свыше 98 миллионов рублей — получил резидент, который выпускает адсорбирующее белье для взрослых, и чья продукция экспортируется в страны СНГ. За весь период функционирования особой экономической зоны столицы объем данной преференции превысил 1,4 миллиарда рублей», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

