Более 20 мероприятий пройдет на ВДНХ в рамках Всемирной недели космоса

С 4 по 11 октября на ВДНХ пройдет программа, приуроченная к Всемирной неделе космоса. В центре «Космонавтика и авиация» и интерактивном музейном комплексе «Буран» состоятся экскурсии, лекции, кинопоказ и викторина. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Всего подготовлено больше 20 мероприятий. Москвичи и туристы познакомятся с работами Константина Циолковского и современными исследованиями, посмотрят документальный фильм и пообщаются с летчиком-космонавтом», — рассказала Наталья Сергунина.

Вход на все мероприятия свободный, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте выставки.

Центр «Космонавтика и авиация»

4 октября в центре «Космонавтика и авиация» пройдут экскурсии «Всевидящее око науки», приуроченные к 67-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Гостям расскажут о применении орбитальной техники и роли спутников в повседневной жизни.

5 октября состоится показ документального фильма «Кино. Космос. СССР. От фантазии к реальности». В нем снялись известные актеры, режиссеры, кинокритики, ученые и космонавты. В центре сюжета — история создания тематических кинолент в Советском Союзе.

В этот же день пройдет программа «Аудиодорожка к звездам». Гости услышат песни, которые первыми исполнили на орбите, и узнают, какие музыкальные инструменты чаще всего берут с собой в полет. Кроме того, участникам покажут клипы, которые сняли на Международной космической станции.

Несколько мероприятий состоится 6 октября. Так, семьи примут участие в викторине «Ключ на старт», посвященной освоению просторов Вселенной. Длительность игры — 60–90 минут, она подойдет взрослым и детям в возрасте старше восьми лет. Всех желающих приглашают на встречи «Космос в объективе. Правда и вымысел в космическом кино». Гости разберут самые популярные фильмы и выяснят, что из показанного правда, а что нет.

Помимо этого, эксперты прочтут лекцию «Кометы — самые загадочные объекты Солнечной системы». Слушателей познакомят с последними научными данными о строении и физических свойствах этих небесных тел.

10 октября проведут экскурсии «Космос: мечтая о будущем». На них расскажут, какие теории ученого Константина Циолковского уже воплотились в жизнь, а каким это только предстоит.

Комплекс «Буран»

4 октября в комплексе «Буран» пройдет лекция «50 фактов об астрономии, чтобы вы ею заинтересовались».

На экскурсии 6 октября гостям расскажут, когда на ВДНХ впервые появились макеты космических аппаратов и в каких именно павильонах находились образцы орбитальной техники.

9 октября участники вместе с астрономом обсудят загадки, связанные с Сатурном. Например, бывают ли на этой планете грозы.

На лекции «Космическая архитектура СССР: от авангарда к постмодернизму» 11 октября гостей познакомят с тем, как люди в прошлом веке представляли себе будущее. Посетители рассмотрят произведения архитекторов, художников и скульпторов.

