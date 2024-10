«Безбарьерная среда нужна всем»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Открытие выставки «Город в деталях. Универсальный дизайн и проектирование безбарьерной городской среды»

В СПбГАСУ 30 сентября стартовала Неделя безбарьерной среды. Будущие архитекторы и проектировщики получили возможность встретиться с экспертами и глубже погрузиться в проблематику данной темы. Координатором недели выступил Образовательный центр проектного обучения нашего университета.

Серия мероприятий началась с торжественного открытия выставки проектных работ «Город в деталях. Универсальный дизайн и проектирование безбарьерной городской среды», организованной Благотворительным фондом «Город для всех» при поддержке Федерального учебно-методического объединения «Архитектура» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Фонда президентских грантов.

Открытие выставки. Слева направо: Марина Малютина, Екатерина Возняк, Александра Кузьмина и Олег Фёдоров

От лица руководства вуза гостей выставки приветствовала Марина Малютина, проректор по молодёжной политике. Марина Викторовна сообщила, что благодаря активной позиции архитектурного факультета, кафедр и Образовательного центра проектного обучения подобные выставки проводятся в вузе постоянно. Также проректор отметила конкурсные успехи студентов СПбГАСУ, что, по её мнению, является показателем качества их подготовки. Марина Викторовна подчеркнула: безбарьерная среда – не только профессиональная тема, она воспитывает в молодом поколении гражданственность.

Безбарьерная среда – это модно, стильно, профессионально, уверена Екатерина Возняк, декан архитектурного факультета. Обращаясь к студентам, Екатерина Рюриковна призвала их относиться к проектированию безбарьерной среды не как к формальному требованию, а как к насущным потребностям, которые могут возникнуть у каждого.

Александра Кузьмина, директор Образовательного центра проектного обучения, рассказала о том, как возникла идея проведения недели: «В прошлом семестре мы организовали лекцию и выставку, которые пользовались большим успехом. Мы поняли, что можем замахнуться на большее и сделать целую неделю безбарьерной среды».

Сергей Чистый, председатель совета Благотворительного фонда «Город для всех», вручил дипломы лауреатам Третьего Всероссийского конкура студенческих работ в области универсального дизайна и пожелал успехов в освоении профессии. Также Сергей Владимирович провёл экскурсию по выставке, раскрывающей различные аспекты и проектные решения универсального дизайна.

Ещё одним значимым мероприятием в первый день Недели безбарьерной среды стала лекция Ильи Юсупова, руководителя персональной творческой мастерской ООО «Архитектурная мастерская Юсупова», директора ООО «Архитектурное бюро “Литейная часть-91″». Спикер поделился с аудиторией проблемами, с которыми ему приходилось сталкиваться в ходе работы, и рассказал о том, каким образом они были решены.

День завершился дискуссией в формате круглого стола. Эксперты поделились со студентами своим видением ситуации в сфере безбарьерной среды. Встречу модерировал Олег Фёдоров, ведущий специалист Образовательного центра проектного обучения, член правления Санкт-Петербургского Союза архитекторов. Открывая дискуссию, он сообщил, что тезисы встречи будут опубликованы в журналах «Доступная среда» и «Архитектурный Петербург».

Круглый стол. Наталия Кочетова, Сергей Сохранский

Наталия Кочетова, директор информационно-аналитического департамента Российской ассоциации спортивных сооружений, выразила уверенность в том, что безбарьерная среда нужна всем. Наталия Викторовна призвала руководствоваться в своей работе актуальными документами, размещёнными на официальном сайте Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Сергей Сохранский, главный редактор журнала «Доступная среда», дополнил её выступление – такие документы должны быть включены в перечень национальных стандартов и сводов правил от Росстандарта.

Архитектор Илья Филимонов полагает, что целый ряд ошибок закладывается даже не на стадии проекта, а на стадии концепции. Вместе с тем, одно и то же решение нельзя тиражировать.

Илья Юсупов рассказал о своём опыте работы в государственной экзаменационной комиссии и призвал студентов уделять больше внимания разделу обеспечения доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/bezbarernaya-sreda-nuzhna-vsem/

