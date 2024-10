Фотовыставка к 100-летию Московского академического театра сатиры открылась в метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

К 100-летию Московского академического театра сатиры в столичном метро открыли фотовыставку. Экспозицию «Век Сатиры» разместили в переходе станций «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линии. Выставка рассказывает об актерах и режиссерах, которые создавали театр, а также о тех, кто определяет его жизнь сейчас.

«Московскому академическому театру сатиры исполняется 100 лет. К этому событию мы открыли выставку “Век Сатиры”, которая позволяет поближе познакомиться с историей театра. Пассажиры могут посетить экспозицию до 31 октября. Поздравляем сотрудников театра и зрителей!» — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажиры смогут узнать о народных артистах РСФСР Андрее Миронове и Александре Ширвиндте, выдающемся театральном режиссере, актере, педагоге народном артисте СССР Валентине Плучеке, народных артистах России Алене Яковлевой и Юрии Васильеве, а также художественном руководителе Московского академического театра сатиры народном артисте России Евгении Герасимове и других театральных деятелях. На выставке представлены уникальные фотографии известных постановок театра.

https://www.mos.ru/news/item/144746073/

