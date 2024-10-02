Финансовые новости: Ювелирное искусство в России: новые монеты (02.10.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 2 октября 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты «Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» серии «Ювелирное искусство в России»:

— номиналом 3 рубля,

— номиналом 25 рублей,

— номиналом 25 рублей с цветным покрытием.

Серебряный корчик входил в коллекцию изделий Фаберже, предназначенных для официальных подарков к 300-летию династии Романовых. Заказ на их изготовление ювелирная фирма получила в 1913 году. Корчик по форме близок к традиционному русскому ковшу и напоминает образ водоплавающей птицы. В оформлении изделия большая роль отведена государственной символике России.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) и 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39,0 и 60,0 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», «25 РУБЛЕЙ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

— монет номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0511) и номиналом 25 рублей (каталожный № 5115-0164) расположено рельефное изображение изделия фирмы «Фаберже» — серебряного корчика; фон с вензелем Николая II, напоминающий формой яйцо, выполнен в технологии лазерного матирования и обрамлен внизу декоративным рельефным орнаментом; имеются надписи: вверху по окружности — «ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ», внизу — «КОРЧИК»;

— монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием (каталожный № 5115-0165) расположено рельефное изображение изделия фирмы «Фаберже» — серебряного корчика; фон с вензелем Николая II, напоминающий формой яйцо, выполнен с эффектом интерференции света и обрамлен овальной рельефной рамкой с декоративным орнаментом; внешняя часть фона, а также изображение изумруда на корчике выполнены с применением цветной эмали; имеются надписи: вверху по окружности — «ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ», внизу — «КОРЧИК».

Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены качеством «пруф».

Тираж монет:

— номиналом 3 рубля — 3,0 тыс. штук;

— номиналом 25 рублей — 0,5 тыс. штук;

— номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 0,5 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=638634076116259914COINS.htm

MIL OSI