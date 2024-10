Финансовые новости: Программа «Финансовый навигатор» начнется 3 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Вебинары Банка России о личных финансах и инвестициях рассчитаны на молодежь и взрослых слушателей. Полученные на них знания помогут грамотно выстроить личную стратегию, чтобы достичь своих финансовых целей и узнать, как избежать возможных финансовых ловушек.

В программе два тематических блока. Первый посвящен основам и принципам инвестирования. На занятиях будут говорить о нюансах различных инвестиционных продуктов, правилах формирования инвестпортфеля с учетом приемлемого уровня риска, безопасном проведении финансовых операций и выборе посредника. Во втором блоке сделан акцент на финансовом планировании и разумной экономии. Участники также обсудят, как выйти из трудной финансовой ситуации, узнают о правилах ответственного заимствования. Вебинары предусматривают возможность живого общения. Лекторами выступят эксперты Банка России, а все желающие смогут задавать вопросы о финансах в прямом эфире. Для участия в программе достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. Подключаться к вебинарам можно индивидуально или в составе группы. Программа завершится 13 декабря 2024 года. Фото на превью: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21056

