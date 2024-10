Финансовые новости: Банк России упростил участие негосударственных пенсионных фондов в IPO

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей.

Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступает в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений. При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения. Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом. Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке. Фото на превью: Miha Creative / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21052

MIL OSI