Фильм студентки ВШЭ вошел в конкурсную программу кинофестиваля «Маяк»

С 5 по 10 октября в Геленджике пройдёт второй фестиваль актуального российского кино «Маяк». В конкурсную короткого метра будет представлен фильм примет фильм «Возвращение» студентки направления «Экранные искусства» Светы Владимировой.

В конкурсной программе «Маяка» 2024 года примут участие 10 полнометражных фильмов. В этом году программу фестиваля также дополнит конкурс короткого метра. Жюри основного конкурса возглавит Жора Крыжовников, а программным директором выступит Стас Тыркин.

