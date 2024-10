Театр сатиры в ЦАО получил дополнительное энергоснабжение

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежным электроснабжением Московский академический театр сатиры, которому в этом году исполнилось 100 лет. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан. Провели работы по повышению надежности энергоснабжения Московского академического театра сатиры и выдали ему дополнительно 130 киловатт мощности», — отметил Петр Бирюков.

Основной источник электроснабжения театра — подстанция «Маяковская» в 110 киловольт. Мощность увеличили по существующей сети в рамках договора на технологическое присоединение. Для этого установили прибор учета. Теперь максимальная мощность энергопринимающих устройств учреждения с учетом ранее выделенной составляет 583 киловатта.

Петр Бирюков добавил, что здание Театра сатиры обеспечено электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной питающей линии напряжение автоматически подадут по резервной.

