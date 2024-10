Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Вице-премьер Татьяна Голикова вручила премию «Великие мастера» пятого, юбилейного Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» народной артистке СССР, композитору и пианистке Александре Пахмутовой. Гала-концерт прошёл на Исторической сцене Большого театра.

«Александра Николаевна Пахмутова – человек, без которого мы не представляем жизни нашей страны. Жизнь нашей страны и произведения Александры Николаевны – это абсолютно неразрывные части. Наверное, ни одно событие в нашей стране не произошло без её песен. Все мы отлично знаем эти произведения, исполняем их по сей день, будем исполнять ещё очень и очень долго. В этих произведениях – невероятная любовь к людям, к жизни, к Отечеству. Наши трудовые, научные, космические, спортивные подвиги – это всё произведения Александры Николаевны», – сказала Татьяна Голикова, вручая статуэтку.

«АртМастерс» – чемпионат для профессионалов творческих индустрий, работающих в части закулисья, в том числе аранжировщиков, графических дизайнеров, фотографов. Гости мероприятия увидели фрагменты оперных и балетных постановок, созданных финалистами «АртМастерс» совместно с лучшими театрами страны. Режиссёром-постановщиком гала-концерта стал художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

http://government.ru/news/52871/

MIL OSI