С начала года в сервисе онлайн-консультаций на mos.ru появились 24 темы

На портале mos.ru можно проконсультироваться по расчетам жилищно-коммунальных платежей, вопросам опеки и попечительства, получения льгот многодетными семьями и многим другим вопросам. Услуга доступна в удобное время, воспользоваться ею можно не выходя из дома: для этого достаточно подать заявку на портале. С начала 2024 года в сервисе «Запись на консультацию и личный прием в онлайн‑формате» на портале mos.ru добавили 24 новые темы. Например, сейчас горожане могут выяснить причины возникновения задолженности по жилищно-коммунальным платежам. У них также есть возможность уточнить все вопросы, касающиеся выдачи предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему, совершеннолетнему недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину. Кроме того, у специалистов можно узнать, как подтвердить право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка или оформить ежемесячную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям.

Какие еще темы для видеоконсультаций появились на mos.ru в этом году:

— порядок разделения/объединения платы за жилищно-коммунальные услуги по долям по заявлению собственников;

— возможность перерасчета жилищно-коммунальных платежей с учетом льгот за прошлый период;

— начисления по единым платежным документам (тарифы, суммы, объемы);

— отображение доли собственности в документах жилищного учета;

— перерасчет жилищно-коммунальных платежей в случае изменения состава семьи, количества проживающих по адресу;

— вопросы начислений и платы за наем жилого помещения;

— подтверждение добровольного согласия на приватизацию жилого помещения (по ЮЗАО);

— выдача предварительного разрешения на распоряжение доходами несовершеннолетнего, совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, в том числе доходами, причитающимися от управления его имуществом;

— подтверждение документов об образовании и (или) квалификации, об ученых степенях, ученых званиях;

— региональная социальная доплата для неработающих пенсионеров;

— ежемесячная компенсация многодетным семьям в связи с ростом стоимости жизни;

— ежегодная компенсация на комплект детской одежды на период обучения детям из многодетной семьи;

— единовременное пособие для женщин, вставших на медицинский учет на сроке беременности до 20 недель;

— передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных;

— подтверждение права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;

— ежемесячная компенсация отдельным категориям семей с детьми до трех лет на продукты питания;

— оформление единовременной выплаты в связи с юбилеями супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет совместной жизни);

— ежемесячная городская денежная выплата;

— ежемесячная денежная компенсация на оплату услуг местной телефонной связи;

— ежемесячная компенсация на покупку детских товаров семьям с пятью и более детьми;

— ежемесячная компенсация на оплату телефона многодетным семьям.

ЦИТАТА «Сервис онлайн-консультаций становится все более востребованным. Только за девять месяцев 2024 года число заявок превысило 47 тысяч. Это на 12 тысяч больше, чем за весь прошлый год. А за все время работы сервиса, с ноября 2021 года, им воспользовались более 96 тысяч раз. В удобном онлайн-формате жители столицы, а также юридические лица и предприниматели могут узнать актуальную информацию о различных городских услугах и сервисах, задать дополнительные вопросы специалистам центров “Мои документы” и представителям 13 ведомств», — отметила Ирина Томсинова, заместитель директора департамента системы государственных услуг в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» и столичных ведомств проводят онлайн-консультации более чем по 200 темам. Они могут ознакомить с порядком оформления свидетельства о рождении, загранпаспорта и других документов, рассказать о получении пенсии и региональной социальной доплаты к ней. Специалисты также готовы ответить на вопросы о приватизации недвижимости, социальных выплатах семьям с детьми и о других значимых услугах. Для этого потребуется любое устройство с выходом в интернет — смартфон, планшет или компьютер. Определить, в какое ведомство нужно записаться, в сервисе помогает функция «Выбор жизненных ситуаций». Например, если нужно уточнить, какие документы понадобятся для оформления свидетельства о рождении ребенка, следует перейти в категорию «Семья и дети» и выбрать соответствующую тему для онлайн-консультации. Сервис подберет профильное ведомство, а затем покажет доступные даты и время. Пользователю нужно только определиться с удобным вариантом и заполнить заявку. Вносить контактные данные вручную не потребуется: информация автоматически загрузится из личного кабинета mos.ru. Ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению придут в личный кабинет портала и на электронную почту. Пользователю останется лишь выйти в Сеть в нужное время.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

