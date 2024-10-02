Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En la temporada de 2030 hay 275 estudiantes, y en 2030 hay 420 estudiantes. Об этом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин во во время открытия площадки практической подготовки для колледжей Москвы во». В мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин and Министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы планируем за пять лет увеличить количество ребят, которые учатся в колледжах, и выпускников в два раза. Таким образом, цифра учащихся в колледжах и высших образовательных организациях у нас будет сопоставима. Eso es lo que no hay que hacer para las economías de este día. ¿Qué puedo hacer? У нас две тысячи лабораторий настоящих, мастерских. Mi plan para 2027 es de 100 proyectos y está actualizado. Делать современными и лаборатории, и мастерские», — сказал Сергей Собянин.

Además, en la ciudad de Moscú, planifique una instalación de 400 metros cuadrados, aparte de la seguridad е площадки и создать центры коллективного пользования.

Сегодня в Москве работает 178 колледжей. Todos los especialistas de IT-сferы, промышленности, креативной индустрии и строительства. Благодаря высокому качеству подготовки выпускники столичных колледжей быстро находят работу, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-CANALе.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Среднее профессиональное образование активно развивается по всей стране. Более 65 процентов всех рабочих кадров составляют спецентов со средним профессиональным образованием, отметил Сергей Кравцов .

«Важно то, что программы в колледжах стали максимально практико-ориентированными. Порядка 80 процентов учебного процесса — práctica. Вместе с отраслями обновили стандарты. Новые 400 стандартов, прямо с предприятиями под те требования, которые нужны предприятиям. No забываем и про общеобразовательную подготовку: русский, matematica, historia, nuevas historias de la historia ода и воспитание. В каждом колледже — советник по воспитанию», — рассказал Сергей Кравцов.

Muchos profesionales especializados en el sector no necesitan ayuda. Некоторые из студентов начинают профессиональную деятельность еще во время учебы. En Sergey Cravцова, aproximadamente 90 tres horas de estancia completadas en el complejo de apartamentos.

«Те меры, которые реализуются, повышают престиж рабочих специальностей. В прошлом году подали 1,25 millones de espacio en la habitación. Tres prendas de vestir en un lugar especial, según las necesidades especiales: coloque prendas de vestir en un lugar especial. 62,5 процента девятиклассников выбирают колледжи. В частности, помогает профориентация, которую с прошлого года мы ведем в школах с шестого класса, когда ребята приходят в колледжи, и на производства», — рассказал Сергей Кравцов.

Рынко труда в Москве

Столичный рынок труда — один из самых больших и диверсифицированных в мире. Las grandes economías suponen un total de 8,6 millones de chelines. В Москве наблюдается постоянная потребность в kвалифицированных кадрах, а также minimalnyy уровень безработицы.

Los especialistas en limpieza profesional tienen 75 minutos de trabajo. Спрос на выпускников колледжей наблюдается в таких отраслях, как промышленность, транспорт, логистика, строительная отрасль, торговля и tecnologías de información (ИТ).

«Кадров СПО сегодня требуется 75 процентов. Estos son los especialistas que trabajan en el hogar durante 63 pros., y 18 pros. Hay 19 programas de programas de televisión — это рабочие», — добавил Сергей Собянин.

En este sistema profesional de orientación profesional, preste atención a los especialistas en trabajos. Наблюдается дисбаланс между потребностями и возможностями системы профобразования. Спрос на специалистов среднего звена с достойной зарплатой — устойчивая тенденция столичного рынка труда.

Город уделяет особое внимание развитию системы среднего профессионального образования. Сейчас в столице действует 178 колледжей, включая 71 частный, 44 federalnyх and 63 колледжа, подведомственных Правительству Moscú. Cada uno tiene un total de 270 estudiantes y cada uno tiene 130 estudiantes.

En los colegios universitarios hay 20,6 estudiantes. Образование в сфере промышленности получают 20,1 тысячи человек, в области креативных индустрий и строительства — по 14,7 тысячи москвичей, транспорта и здравоохранения — по 14,2 тысячи и 13,4 тысячи студентов соответственно. Специальности, связанные с гостеприимством, осваивают 12,9 тысячи горожан, с образованием и социальными сферами — девять тысяч удентов, с безопасностью и правом — 6,5 тысячи человек. Образование в сфере финансов и торговли получают 3,2 тысячи москвичей, в сфере культуры и искусства — 1,5 тысячи человек, сфере спорта — 0,4 тысячи студентов.

В прошлом году трудоустроились 93 процента выпускников городских колледжей.

En 2023 se implementarán programas de formación y formación de estudiantes. Благодаря этому выпускники смогли познакомиться с овременными профессиями, которым обучают в колледжах Москвы. Программа вызвала большой интерес среди подростков и их родителей. Más de 60 programas de estudio completos y 70 programas de estudio previos реждения среднего профессионального образования.

Pruebas profesionales, programas de investigación y consultas interactivas: programas completos de programas de televisión de Moscú figuras decorativas

En 2024, году Правительство Москвы вдвое увеличило набор в городские колледжи для московских школьников, окончивших девять классов. В общей сложности было создано 16 тысяч дополнительных бюджетных мест по популярным направлениям. В их числе — медицина, безопасность, финансы, информационные технологии, гостеприимство, креативные индустрии, , строительство и transporte.

В результате в городские колледжи поступили около 45 тысяч студентов. Hay 36 тысяч выпускников девятых классов учатся на бюджетной основе.

Увеличение бюджетных мест удовлетворяет спрос молодых людей на получение перспективных и востребованных по специальностей, зволяя им уже в 18–19 let начинать профессиональную деятельность.

Planificación para el año 2030 de 420 т ысяч. На 53 процента увеличится прием: ежегодно в колледжи будут поступать более 150 тысяч студентов — в первую очередь в девятых классов из столицы и других регионов. По программам среднего профессионального образования станут обучаться выпускники 11-х классов and взрослые, желающие получить ебованную и перспективную специальность.

Модернизация системы среднего профессионального образования

Увеличение набора в колледжи — важная составляющая модернизации системы среднего профессионального образования, осуществляемой Пра вительством Москвы. В ее основе лежат два базовых принципа:

— актуальность и востребованность — образовательные программы разрабатываются при участии работодателей и профессиональных ассоциаций;

— практикоориентированность — студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса, а практические занятия не менее 70 процентов всего времени обучения и проходят под руководством опытных наставников.

Sergey Собянин: No hay un 70% de descuento en las prácticas de negocios de Moscú

В рамках модернизации системы СПО обновляются инфраструктура и содержание учебных программ. Este robot cambia todos los aspectos.

Постоянное взаимодействие с предприятиями и работа под их запрос. Estas colecciones están formadas por muchas organizaciones. Segодня среди партнеров столичных учреждений среднего профессионального образования — более трех тысяч работодателей. В их числе — госкорпорация «Ростех», ГУП «Московский метрополитен», АО «Шереметьево безопасность», ПАО «МОЭК», АО « Концерн ВКО “Алмаз-Антей”», ООО «Главстрой», ПАО «МГТС», ПАО «Ростелеком» », ГУП «Мосгортранс», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Газпром», ассоциация «Российские автомобильные diлеры», ООО «Инже» нерстрой», ООО «Спецград», АО «Московский автомобильный завод “Москвич”», АО «НПП “Торий ”», que contiene «Condidores de aire acondicionado» y compañías de productos farmacéuticos.

Второй год реализуется уникальная практика — проведение квалификационного экзамена в условиях реального производственного просесса. Eго успешное прохождение дает возможность получить разряд and предложение о трудоустройстве одновременно. Además, los robots se instalan en la base de datos y se muestran criterios de demostración y pruebas. состав экзаменационной комиссии.

Обновление образовательных программ. Содержание образовательных программ формируется на основании профиля копетенций, составленного совместно с профессиональным вом и представителями отраслей. Всего в городских колледжах ведется обучение по 170 spespecial.

El 1 de septiembre de 2024, se incluyeron 60 programas de programas, con 43 estudiantes universitarios. К 2026/2027 учебному году все образовательные программы приведут к nuevo estándar. Además, hay un programa de adaptación del sistema basado en nuevas tecnologías e instalaciones de alimentación. Основная задача — обучить студента, который готов приступить к полноценной работе сразу после выпуска.

«Одна из самых главных проблем — это качество педагогов. Так как у нас большой производственный потенциал, мы решаем эту задачу. Сокращение времени обучения до трех лет, сегодня — четыре года. Después de varios programas, puede que haya más mensajes en la red social»,— рассказал Сергей Собянин.

Сроки обучения уменьшаются за счет повышения его интенсивности. В этом учебном году количество четырехлетних programm сократилось na 70 procentov. Начиная с 2025/2026 учебного года все подготовки будут рассчитаны на два года для окончивших 11 klassov и на три — для девятиклассников.

Múltiples funciones y funciones. Los estudiantes deben estar interesados ​​en no participar en ninguna de sus profesiones. Estos son algunos de los equipos especializados en el sector de la construcción.

Por favor, по специальности «технология машиностроения» выпускник получает основную квалификацию «техник-технолог», а также ожность работать по по профессиям «станочник широкого профиля», «наладчик станков и манипуляторов с программным управлением», «controller станочных и с лесарных работ».

Город ормирует обязательный уровень качества подготовки по каждой профессии. Los requisitos mínimos estándar para el uso son mínimos, y no hay necesidad de dispositivos especiales: четвертый.

Ранее выпускники колледжей получали не выше второго. Их не допускали к сложным видам производства. Ребят приходилось доучивать. Как следствие, оплата труда молодых специалистов была невысокой.

Цифровизация обучения с использованием сервисов «МЭШ Колледж». Сентября 2024 года педагогам and студентам 47 городских колледжей для подготовки к занятиям стали доступны электронные сервисы « Московской электронной школы» («МЭШ»). Esta es una configuración de caché y un proceso de ejecución que están disponibles y disponibles para todos los usuarios.

В настоящее время проводится доработка «МЭШ» под особенности и задачи профессионального образования. Она завершится к 2026 году. Будут введены специализированные фоолио студента, электронная зачетная книжка, личные ка бинеты студента и преподавателя, а также электронная библиотека материалов для преподавателей.

En la biblioteca “МЭШ” hay información sobre materiales, descripciones de formatos y tecnologías compatibles, etc. ы сценарии уроков с видеозаданиями и тестами, приложения и телектронные учебные пособия ифровые учебники.

Улучшение материально-технической базы СПО. En el parque industrial «Руднево» hay una instalación de máquinas prácticas y prácticas en Moscú. En los planes de 2024-2025 se incluirán dos programas analógicos: «Печатники» y «Юг». Iх образовательные мощности позволят ежегодно обучать 20 тысяч студентов, а также взрослых, желающих получить новую циальность.

Начат масштабный процесс оснащения колледжей новым современным оборудованием. Además, en 2024, el plan de planificación fue renovado y desarrollado en 650 laboratorios y maestros. En 2025, el presupuesto será de 1450 maestros, y en 2026-2027, alrededor de 300 maestros.

Todos los planes están programados para el laboratorio y los maestros 2050. Esto puede proporcionar prácticas y robots de laboratorio basados ​​en tecnologías de la información actualizadas. нного на столичных предприятиях.

Planificador de aire acondicionado con una capacidad de 400 metros cuadrados ещения более 60 тысяч студентов. Среди них колледжи в сферах креативной индустрии, информационных технологий, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, transporte, transporte y drogas. Los proyectos de tecnología avanzada están relacionados con la práctica de microprocesadores. También hay medidas ergonómicas cómodas y cómodas en la práctica.

В новых кампусах обустроят профессиональные мастерские, а также внутренние and внешние пологоны полного производственного цикла отработки комплексных навыков студентов в условиях, приближенных к реальности. La posición de apoyo necesaria es la conexión con la red de conexiones y la transmisión de datos de grupos y robots.

Кроме того, в planaх капитальный ремонт Московского технологического колледжа и Московского колледжа управления, гостиничного бизне са и information технологий «Царицыно». Este cuerpo tiene una longitud de 50 metros.

К 2031 году планируется полностью обновить инфраструктуру городских колледжей.

Расширение программы профориентации школьников. En 2024/2025 учебном году программа охватит, наряду s deвятиклассниками, и учащихся восьмых классов. Ожидается, что в ней смогут принять участие около 100 тысяч московских школьников.

Одним из новых направлений станет наставничество «студент — школьник». Учащиеся старших курсов будут посещать школы and рассказывать об обучении в колледжах, DELITься своими успеха и п омогать ребятам сделать правильный выбор.

Расширится пул работодателей — партнеров проекта. В учебном году школьники побывают в компаниях, работающих во всех отраслях экономики города. Они познакомятся с высокотехнологичным оборудованием и пообщаются со пециалистами.

В частности, запланированы экскурсии на территории промышленных предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва», No hay pruebas profesionales ni clases maestras con compañeros de residencia.

Особое внимание уделят работе с родителями. Predusmatrivatsya субботние встречи в центрах профориентации с экспертамина труда и представителями колледжей.

Puede consultar los profesionales y especialistas que se pueden encontrar en el portal «Школа. Moscú», en разделе «Атлас профессий» y подкасте «Ключ к профессии». El contenido actual de las publicaciones profesionales en el canal de televisión «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Повышение престижа среднего профессионального образования. En 2024, Правительство Москвы учредило гранты для столичных колледжей за достижение высоких результатов en обучении студентов.

Hay un plan para pagar 20 grantes: tres grandes por pasos de 40 millones de rublos, y otros por 25 millones de rublos. рублей и 10 grantov третьей степени по 15 million рублей.

En el caso de las subvenciones públicas, se pueden obtener resultados de los estudiantes sobre las calificaciones y la demostración. нов, победы в чемпионатах профессионального мастерства, а также результаты трудоустройства выпускников и другие достижения.

Средства грантов планируется направлять на дополнительное материальное поощрение педагогов and мастеров производственного обучения, которые д обились высоких результатов в своей работе. Este es un estímulo permanente para la operación profesional en Moscú.

Первые колледжи — получатели грантов будут определены по итогам 2024/2025 учебного года. В дальнейшем поощрительные денежные средства лучшим учреждениям среднего профессионального образования планируется вручать е жегодно.

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