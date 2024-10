Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Средства грантов планируется направлять на дополнительное материальное поощрение педагогов and мастеров производственного обучения, которые д обились высоких результатов в своей работе. Este es un estímulo permanente para la operación profesional en Moscú.

В частности, запланированы экскурсии на территории промышленных предприятий особой экономической зоны «Технополис Москва», No hay pruebas profesionales ni clases maestras con compañeros de residencia.

Одним из новых направлений станет наставничество «студент — школьник». Учащиеся старших курсов будут посещать школы and рассказывать об обучении в колледжах, DELITься своими успеха и п омогать ребятам сделать правильный выбор.

В новых кампусах обустроят профессиональные мастерские, а также внутренние and внешние пологоны полного производственного цикла отработки комплексных навыков студентов в условиях, приближенных к реальности. La posición de apoyo necesaria es la conexión con la red de conexiones y la transmisión de datos de grupos y robots.

En la biblioteca “МЭШ” hay información sobre materiales, descripciones de formatos y tecnologías compatibles, etc. ы сценарии уроков с видеозаданиями и тестами, приложения и телектронные учебные пособия ифровые учебники.

Цифровизация обучения с использованием сервисов «МЭШ Колледж». Сентября 2024 года педагогам and студентам 47 городских колледжей для подготовки к занятиям стали доступны электронные сервисы « Московской электронной школы» ( «МЭШ» ). Esta es una configuración de caché y un proceso de ejecución que están disponibles y disponibles para todos los usuarios.

Город ормирует обязательный уровень качества подготовки по каждой профессии. Los requisitos mínimos estándar para el uso son mínimos, y no hay necesidad de dispositivos especiales: четвертый.

Múltiples funciones y funciones. Los estudiantes deben estar interesados ​​en no participar en ninguna de sus profesiones. Estos son algunos de los equipos especializados en el sector de la construcción.

Второй год реализуется уникальная практика — проведение квалификационного экзамена в условиях реального производственного просесса. Eго успешное прохождение дает возможность получить разряд and предложение о трудоустройстве одновременно. Además, los robots se instalan en la base de datos y se muestran criterios de demostración y pruebas. состав экзаменационной комиссии.

Planificación para el año 2030 de 420 т ысяч. На 53 процента увеличится прием: ежегодно в колледжи будут поступать более 150 тысяч студентов — в первую очередь в девятых классов из столицы и других регионов. По программам среднего профессионального образования станут обучаться выпускники 11-х классов and взрослые, желающие получить ебованную и перспективную специальность.

Увеличение бюджетных мест удовлетворяет спрос молодых людей на получение перспективных и востребованных по специальностей, зволяя им уже в 18–19 let начинать профессиональную деятельность.

Город уделяет особое внимание развитию системы среднего профессионального образования. Сейчас в столице действует 178 колледжей, включая 71 частный, 44 federalnyх and 63 колледжа, подведомственных Правительству Moscú. Cada uno tiene un total de 270 estudiantes y cada uno tiene 130 estudiantes.

Muchos profesionales especializados en el sector no necesitan ayuda. Некоторые из студентов начинают профессиональную деятельность еще во время учебы. En Sergey Cravцова, aproximadamente 90 tres horas de estancia completadas en el complejo de apartamentos.

«Важно то, что программы в колледжах стали максимально практико-ориентированными. Порядка 80 процентов учебного процесса — práctica. Вместе с отраслями обновили стандарты. Новые 400 стандартов, прямо с предприятиями под те требования, которые нужны предприятиям. No забываем и про общеобразовательную подготовку: русский, matematica, historia, nuevas historias de la historia ода и воспитание. В каждом колледже — советник по воспитанию», — рассказал Сергей Кравцов.

«Мы планируем за пять лет увеличить количество ребят, которые учатся в колледжах, и выпускников в два раза. Таким образом, цифра учащихся в колледжах и высших образовательных организациях у нас будет сопоставима. Eso es lo que no hay que hacer para las economías de este día. ¿Qué puedo hacer? У нас две тысячи лабораторий настоящих, мастерских. Mi plan para 2027 es de 100 proyectos y está actualizado. Делать современными и лаборатории, и мастерские», — сказал Сергей Собянин.

En la temporada de 2030 hay 275 estudiantes, y en 2030 hay 420 estudiantes. Об этом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин во во время открытия площадки практической подготовки для колледжей Москвы во». В мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин and Министр просвещения России Сергей Кравцов.