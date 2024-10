Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В России отмечается День метростроителя. С этим праздником московских специалистов Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале.

«Этот профессиональный праздник, учрежденный в прошлом году Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, является данью огромного уважения тем, кто создавал и развивал отечественный метрополитен. И прежде всего это дань уважения нескольким поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

С 2011 года сеть Московского метрополитена выросла в 1,8 раза. Завершены строительство и реконструкция 250 километров линий, 119 станций, четырех дополнительных вестибюлей и 12 электродепо метро и Московского центрального кольца.

В планах до 2030 года — строительство и реконструкция еще около 35 станций, включая новые, которые появятся на Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях метро.

«Задачи сложные, масштабные, но они, уверен, по плечу доблестным московским метростроителям. Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд. За большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей», — подчеркнул Сергей Собянин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11845050/

MIL OSI