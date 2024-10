«Роснефть» завершила экспедицию по исследованию птиц Таймыра

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» на Таймыре прошла научная экспедиция по изучению птиц, в рамках которой были проведены комплексные авиаобследования внутренней дельты Енисея (Бреховские острова), а также крупных островов Енисейского залива.

Общая протяженность авиамаршрутов проведенной в Красноярском крае экспедиции по изучению птиц превысила 4 000 км. Главной целью прошедших исследований стала оценка значимости дельты реки Енисея для водоплавающих и околоводных птиц в период их осенней миграции. Ученые отметили в этих районах перемещения малых лебедей, гусей, уток и чаек. Кроме того, специалисты провели фотосъёмку всех встреченных на маршруте птиц – всего было сделано более 67 тысяч фотографий. По результатам полученных данных будет уточнена численность и видовой состав стай и отдельных особей, а также определены координаты их гнездования. Это позволит получить комплексное представление о фауне и распределении птиц в этом районе, в том числе редких и охраняемых видов.

Также в ходе экспедиции ученые обследовали берега Енисейского залива и прилегающих участков побережья Карского моря. Здесь специалисты отметили скопления чаек и зарегистрировали активную миграцию гусей.

Полевые работы проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». Ее реализует Арктический Научный Центр Компании. В период с 2024 по 2027 гг. на полуострове Таймыр планируются исследования северного оленя, белого медведя, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено десять экспедиций.

В этом сезоне ученые уже проводили полевые работы по изучению птиц на Бреховских островах. Специалисты преодолели более 400 км в поисках редких видов птиц, занесенных в Красную книгу. Кроме того, при поддержке «Роснефти» в рамках программы «Тамура» прошли научно-исследовательские экспедиции по изучению диких северных оленей и белых медведей.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и сохранению биоразнообразия. Арктический научный центр реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет проведено уже более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.

Справка: Красноярский край является стратегическим регионом присутствия НК «Роснефть». В регионе работают крупные предприятия Компании, среди которых «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Ачинский нефтеперерабатывающий завод, сервисные, сбытовые и логистические предприятия Компании. Также здесь реализуется крупнейший инвестиционный проект в мировой энергетике – «Восток Ойл».

