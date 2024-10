Рентген нового поколения и тест на вирусы: компании мединдустрии увеличивают объемы производства в ОЭЗ «Технополис Москва»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Компании — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивают объемы производства высокотехнологичной медицинской продукции. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Одно из таких предприятий — «ВКО Медпром» — изготавливает телеуправляемые цифровые рентген-аппараты нового поколения.

«По поручению Сергея Собянина город активно способствует развитию высокотехнологичных и наукоемких отраслей промышленности, позволяющих достичь технологического суверенитета. Резиденты ОЭЗ “Технополис Москва” могут воспользоваться целым спектром мер поддержки. Для них создана и продолжает развиваться индустриальная инфраструктура, соответствующая всем современным требованиям. За время реализации проекта по выпуску цифровых рентген-аппаратов нового поколения в лечебные учреждения столицы было поставлено две единицы медтехники производства “ВКО Медпром”. Кроме того, оборудование отправили в больницы Московской, Ленинградской и Калининградской областей, на Камчатку и даже в Сирию», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Безопасные рентгенологические исследования

Рентгенодиагностические аппараты по своим техническим и функциональным характеристикам не только не уступают зарубежным аналогам, но и по ряду параметров лучше их. Объем частных инвестиций в производство превысил 500 миллионов рублей, было создано более 110 рабочих мест.

Большое внимание специалисты предприятия уделяют безопасности и своевременной диагностике медицинского оборудования. Для бесперебойной работы в аппараты интегрирована система удаленного мониторинга. Благодаря ей значительную часть обслуживания и диагностики можно выполнить дистанционно. Все аппараты компании созданы на штативах собственной разработки с использованием отечественных компонентов, включая рентгеновские питающие устройства и цифровые детекторы. Комплексы работают на российском программном обеспечении.

По словам генерального директора предприятия Андрея Патракова, выпускаемое оборудование позволяет не только проводить традиционную рентгенографию и рентгеноскопию, но и диагностические исследования в режиме многосрезовой линейной томографии, панорамного снимка, мультиэнергии. С помощью рентгенологических аппаратов можно в течение нескольких минут выявить различные патологии на ранней стадии. При этом пациенты и лаборанты получают минимальную дозу ионизирующего излучения.

Основное преимущество рентгенодиагностических аппаратов — высокая степень автоматизации. Врач-рентгенолог может использовать комплекс специализированных цифровых средств, помогающих быстро, точно и эффективно проводить исследование. Кроме того, он получает широкий спектр возможностей по просмотру, анализу, передаче и хранению цифровых изображений.

Выявить вирус за несколько минут

Еще один резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Имбиан Лаб», разработала экспресс-тест для раздельного выявления вирусов гриппа типа A и B, а также свиного гриппа (пандемического штамма H1N1). Первую партию тест-систем объемом 50 тысяч штук выпустят в октябре.

«Высокотехнологичная тест-система, производство которой началось в столичной особой экономической зоне, позволяет по результатам анализа выявить в организме вирусы гриппа типа A и B, а также пандемический штамм H1N1 — иначе говоря, свиной грипп. Эта новая разработка упростит диагностику и обеспечит назначение правильного медицинского лечения. Первая партия таких тест-систем будет выпущена к эпидемическому сезону в октябре текущего года», — рассказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На разработку и испытания системы компании потребовалось два года. Объем инвестиций составил 3,5 миллиона рублей. Мощности предприятия позволяют выпускать 12 миллионов различных тестовых систем в месяц. В комплект входят тест-кассета с двумя окошками и буферный раствор, который требует небольшого количества исследуемого материала. Система подходит для детей, пожилых людей и пациентов, соблюдающих постельный режим, так как позволяет проводить тестирование с использованием широкого спектра биологических образцов.

Качество тест-систем соответствует как российским требованиям, так и требованиям Всемирной организации здравоохранения, сообщила Вероника Осипова, генеральный директор компании. Они прошли все необходимые испытания, в том числе и клинические, а также имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), где размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров. ОЭЗ «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

