Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

Сегоднешний анализ, предоставляет нам устойчивость и развитие банков России. Сохроняется тенденции занятости практики, охраны труда и безопастности персонала. Улучшаеться социальная сфера, взаимодействуя с различными сообществами. В оброзование повышаеться компьютеризация что предоставляет новые возможности учащимся и современые технологии обучения.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Ювелирное искусство в России: новые монеты (02.10.2024)

Банк России 2 октября 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты «Корчик ювелирной фирмы «Фаберже» серии «Ювелирное искусство в России»:

— номиналом 3 рубля,

— номиналом 25 рублей,

— номиналом 25 рублей с цветным покрытием.

2. Финансовые новости: Банк России упростил участие негосударственных пенсионных фондов в IPO

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей.

3. Безопасность на дорогах для всех участников движения

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники воркшопа составляют план велотранспортной сети

В СПбГАСУ 27 сентября в рамках XVI Международной конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» прошла секция «Развитие индивидуальной мобильности и велосипедной инфраструктуры в городах», организованная ассоциацией «Пошли-поехали». Участники обсудили наболевший вопрос: как сделать передвижение по дорогам более безопасным и комфортным. Эксперты поделились своими идеями и мнениями по этому вопросу. Кроме того, в рамках секции компания OTS Lab провела воркшоп, посвящённый планированию велотранспортной сети.

4. Мероприятия фестиваля науки ФизФест в НГУ собрали более 1000 участников

ФизФест — это масштабное событие, которое совместно организуют студенты, молодые ученые и преподаватели Физического факультета НГУ. Основная цель — популяризировать физику среди школьников и взрослых. В этом году мероприятия фестиваля собрали более 1000 гостей, включая 150 посетителей мастер–классов и 370 участников мини-олимпиад — такие рекордные результаты демонстрирует фестиваль, который проходит только второй год.

5. При поддержке «Роснефти» прошел детский музыкальный фестиваль «Белый Пароход»

При поддержке «Роснефти» состоялся третий этап Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый Пароход. Самара 2024». Талантливые дети со всей страны побывали в путешествии на теплоходе по Волге, где для них были организованы мастер-классы с выдающимися музыкантами и педагогами.

В фестивале приняли участие 110 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, дети из неполных, малообеспеченных и многодетных семей из 43-х субъектов РФ, в том числе с Курильских островов, из Донбасса, а также из Белоруссии и Абхазии.

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