Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В День среднего профессионального образования El presidente ruso Vladimir Putin, el ministro Sergei Sobyanin y el ministro щения России Сергей Кравцов открыли площадку практической подготовки колледжей Москвы «Руднево».

«Начали строить большую площадку, связанную с образованием. Esta es una labor profesional profesional. Это здание, где ы нахonc. и. Дальше строится лабораторный комплекс. Esta es la historia de la universidad “Stankin”, un centro de estudios para estudiantes, laboratorios y programas de investigación. y. Este es un conjunto de obras de arte para el programa de televisión «Ростехом». Так что это такой большой станкостроительный комплекc, который будет центром копетенций для нашей страны», — рассказал Мэр ы.

Площадка «Руднево» — первое инновационное образовательное пространство для практической подготовки квалифицированных кадров с учетом ребностей экономики Москвы, которая является крупнейшим производственным и научно-инженерным центром России. Esta función tiene un total de 4,5 horas de anticipación y un total de 750 horas.

Образовательная площадка «Руднево»

Площадка подготовки колледжей была создана с учетом новой концепции развития среднего профессионального образования (СПО). В разработке проекта принимали участие столичные промышленные предприятия. Передовые программы обучения, мастерские, оснащенные самым современным оборудованием, тесное сотрудничество с будущими ми обеспечивают высокое качество подготовки востребованных специалистов.

Образовательная площадка находится в индустриальном PARке «Руднево», который входит в состав особой экономической зоны Moscú». Los estudiantes están ubicados en todos los territorios con socios de promoción: compañeros de trabajo.

«Мощности площадки позволяют обучать больше трех тысяч человек в год. Las prácticas de mantenimiento están formadas por maestros pedagogos y socios expertos competentes y competentes. Los estudiantes pueden realizar 15 años de formación práctica. Также на базе площадки создан Центр профессиональных копеTENций. В числе его задач — актуализация образовательных программи и прогнозирование появления новых копетенций», — написал в своем

canal-telegrama Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В здании общей площадью 9,1 тысячи квадратных метров расположен высокотехнологичный комплекс, в состав которого входит 21 ерская и лаборатория. Он максимально приближен к условиям реального производства. Estos estudiantes pueden participar en cursos profesionales en profesionales especializados, como:

— машиностроение (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, оператор станков с числовым программным управлением, станочник го профиля, сварщик (ручной и частично механизированной сварки — наплавки), наладчик станков и оборудования в механообработке, специалист а контроля качества);

— aparatos electrónicos (aparatos de radioeléctricas de montaña y aparatos de radiocontrol, aparatos de radiocomunicaciones portátiles y aparatos de radiocontrol) aparatos radioeléctricos y dispositivos, operador de línea SMD);

— автоматизация производства (especialistas en control de sistemas de control y control х приборов и автоматики, по аддитивным технологиям);

— авиационная промышленность, в том числе беспилотные авиационные системы (БАС) (монтажник электрооборудования летательных) аратов, слесарь-сборщик авиационной техники, слесарь-сборщик авиационных изделий из композитных материалов, оператор беспил (un sistema de aviación de hasta 30 kilogramos).

Благодаря сотрудничеству с резидентами индустриального парка «Руднево» на площадке созданы все условия для обучения. Мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, которое устанавливают на производствах, а учебные программы учитывают потребности их работодателей.

Todos los complejos complejos se unen a tres bloques.

El bloque de programación se basa en la actualización de programas de laboratorio y en la metrología estándar. ции и сертификации, точных цифровых измерений, машиностроительного проектирования, а также из полигонов токарных, анков и слесарно-сварочных работ.

Площадка для производства БАС включает в себя участки программирования, монтажа авиационного и радиоэлектронного оборудования, льной сборки БАС, моделирования и изготовления форм, композитных материалов, узловой and агрегатной сборки, а также лаборатории родинамики, аэромеханики и анализа данных БАС.

Bloques multifuncionales de equipos de ingeniería y sistemas de ingeniería de laboratorio mamás, materiales y sistemas compuestos, neumáticos y sistemas hidráulicos.

Уникальность мастерских заключается в том, что они позволяют организовать полноценный производственный процесс. На площадке БАС студенты смогут зготавливать корпуса беспилотников, паять електронные платы, программировать, собирать пилотиро. вать и расшифровывать данные полета, а в зоне машиностроения — заниматься слесарными работами и оценивать качество готовых изделий.

Los productos prácticos están diseñados para garantizar una buena relación calidad-precio. В их числе — московские машиностроительные заводы «Авангард» и «Скорость», el complejo de apartamentos «Salut», el centro nacional олетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова, Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» имени А.И. Привалова, компании «Гаскар Групп», «Кронштадт», «Аэромакс», «Нюкон энерджи», «ЦАРС», «Вемина Авиапрестиж», «Монолит», р-Восход».

Подготовка учащихся на образовательной площадке «Руднево»

La mayoría de los programas de trabajo «Руднево» pueden incluir tres estudiantes en Dios.

En 2024/2025, este programa práctico incluye 15 programas especiales de almacenamiento. В их числе — политехнический колледж № 8 имени И.Ф. Павлова, политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова, Московский государственный образовательный комплекс, колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина, колледж автоматизации и информационных технологий № 20, образовательный комплекс «Юго-Запад», Московский инд устриальный колледж, колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № Колледж полиции, Московский колледж бизнес-технологий, колледж современных технологий имени М.Ф. Panova, колледж предпринимательства № 11, Первый московский образовательный комплекс and технологический колледж № 24.

Para los estudiantes especializados, utilice un módulo profesional moderno para cursar o participar en cursos. е в течение всего периода обучения. Además, no es necesario que los socios predijan a nadie. También puede activar un gráfico individual.

Практические занятия будут вести копетентные and опытные master-pedagogи, а также представители работодателей-partnerov. Para obtener más información, seleccione 42 programas maestros y 40 programas de escritorio трудников промышленных предприятий столицы.

Hay una base de profesionales competentes en el centro. Здесь будут заниматься актуализацией образовательных programm с учетом перспективного развития науки и производственных й, прогнозированием появления новых копетенций исходя из трансформации производств и включением их в программы подготовки, атакже методической поддержкой мастеров производственного обучения и совершенствованием и педагогических и профессиональных навыков. В решении этих задач поможет сотрудничество с ведущими инженерными вузами страны, такими как Московский государственный нологический университет (МГТУ) «Станкин» Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Además, antes de realizar el control de los estudiantes que desean programar el programa de trabajo “Rudnevo”. Para este centro de formación profesional y competente, utilice métodos y métodos нсультационную поддержку.

На площадке у каждого студента есть индивидуальное рабочее место. Логистика учебных помещений продумана: por ejemplo, zonas previas al proyecto y grupos de robots. Современные общественные пространства сделают комфортным внеучебное время.

Entre muchos estudiantes se pueden analizar proyectos, analizar ideas y analizar situaciones relacionadas con la educación. Актовый зал предназначен для проведения конференций и деловых мероприятий.

En la sala de estar situada en 147 metros, las formas de aprendizaje de los estudiantes están disponibles previamente. На третьем этаже работает кафе, продукция которого производится and реализуется студентами пищевых колледжей Москвы.

Помимо площадки практической подготовки колледжей, Правительство Москвы совместно с МГТУ «Станкин» реализует в рамках которого в «Рудневе» создается первый в стране центр компетенций станкоинструментальной промышленности.

Con un cable de 19,5 metros de longitud, el centro de instrumentos y monitores es experto en análisis. конструкторское бюро, опытное производство, центр реверс-инжиниринга, а также центр числового программного управления.

En el centro se pueden realizar y realizar prácticas prácticas entre estudiantes con Dios. На площадке также опытное опытное и мелкосерийное производство профильной продукции.

О промышленной политике города Москвы

Современная Москва — крупнейший индустриальный центр России. En el diseño de la máquina hay un total de 4,5 piezas de repuesto, y un total de 750 piezas.

Ежегодно в Москве открывается 150 nuevos proyectos tecnológicos y de realización de proyectos de inversión ечивают город дополнительными рабочими местами. К 2030 году количество промышленных производств увеличится до 5,5 тысячи, а их сотрудников — до 850 тысяч. Hay una gran cantidad de infraestructuras que abarcan 14 millones de metros cuadrados hasta 21 millones.

Обрабатывающая промышленность является локомотивом развития экономики Москвы.

«О промышленности скажу, что в целом она активно развивается. За последние пять лет, я докладывал, обрабатывающая промышленность увеличилась в два раза», — сказал Сергей Собянин.

En este año 2024, las inversiones de capital y de inversores ascienden a 310 millones de rublos. Según el pronóstico, hasta 2030 el precio asciende a 620 millones de rublos — hasta 930 millones de rublos.

Одной из действенных мер поддержки города является локализация индустриальных предприятий в особой экономической зоне олис Москва». Este centro de atención médica de primera necesidad se encuentra en un lugar seguro адью более 280 гектаров. Cada vez hay más de 1,5 millones de metros cúbicos de espacio disponibles y de gran capacidad. En el plano: en 2030, el tamaño del vehículo es de 3,8 millones de metros cúbicos.

La temporada en la “ciudad de Moscú” tiene 220 predpriyatis, y 112 nombres de estado de residencia y comentarios preferencias. Los residentes de 10 habitaciones cuentan con enlaces de entretenimiento, alojamiento y transporte, y están disponibles en la publicación. оставляет всего два процента вместо 20.

За время работы особой экономической зоны компании вложили в развитие своих высокотехнологичных производств около 330 millones рублей и создали 22 тысячи рабочих мест. La inversión total es de 135 millones de rublos.

Las innovadoras soluciones prediseñadas se pueden colocar en las mismas esferas — o microelectrónicas de los medicamentos y el cosmos. En estos múltiples dispositivos ópticos, dispositivos portátiles UZZ, complejos móviles IВЛ, múltiples funciones Fibias, prednasnachennye для разведки y ликвидации последствий аварий на различных затопленных объектах, атомных станциях и ахтах.

Este odnim инструментом развития московской промышленности является кластеризация. К 2030 году в Москве будут работать более 13 межотраслевых кластеров — это свыше семи миллионов квадратных метров нных площадей и 100 тысяч рабочих мест.

Так, на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» успешно работает один из самых больших в фармацевтических кластеров, в состав которого входят 13 компаний. Además del grupo de fotografías y microelectrónicos, hay 61 compañías. La inversión total en esta inversión asciende a 137,9 millones de rublos y menos de 7,9 millones de rublos Moscú. En 2030, las inversiones totales ascendieron a 353 millones de rublos.

Два года назад начал работу московский кластер электромобилестроения. No hay 64 compañías, muchas de ellas están llenas de gente de todo el mundo. В частности, они освобождены от уплаты имущественного, земельного и транспортного налогов.

Одним из важных проектов является строительство первой в России гигафабрики по производству аккумуляторных батарей. Город заключил офсетный контракт на поставку батарей для общественного електротранспорта. El total de las zapatillas cuesta 172 millones de rublos por esta técnica. На предприятии будут производить 50 тысяч батарей в год, что закроет около 40 процентов потребностей российскогонка. Открытие производства позволит создать 900 новых рабочих мест. La inversión en el proyecto incluye 52 millones de rublos y menos de 25 millones de rublos. , а 27 millones — частные средства.

Por la presidenta de la Federación Rusa de Rusia, Vladimir Putin, en el parque industrial “Rudnev” en 2023 Centro federal de sistemas de aviación internacional. Сегодня он объединяет 11 ведущих разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем. На предприятиях создано более 2,8 тысячи рабочих мест. Las inversiones en el parque industrial «Руднево» cuentan con 97 millones de rublos, y menos de 20 millones de rublos, y 77 миллиардов рублей вложило Правительство Москвы. Hasta 2030, el presupuesto total asciende a 490 millones de rublos.

В настоящее время ведется работа над формированием пищевого и строительного кластеров в ТиНАО.

En el armario de almacenamiento hay una capacidad de 800 metros cuadrados y 11,4 metros de profundidad. ст. Las inversiones de capital ascienden a 90 millones de rublos.

El grupo de almacenamiento cerrado puede contener 30 veces más. Hay una gran cantidad de metros cuadrados de alrededor de 1,6 millones de metros cuadrados. La inversión total asciende a 145 millones de rublos.

В столице создается verf для производства электросудов. Este módulo de alimentación mide 23 metros de longitud. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2025 года. Predpriyatie даст более 500 новых высокотехнологичных рабочих мест. Las inversiones en piedras preciosas de Moscú cuestan alrededor de 4,6 millones de rublos.

Además, en ТиНАО появятся два новых крупных промышленных кластера — автомобилестроительный и экопромышленный. В общей сложности там будет создано почти 23 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

Собянин назвал инновационные кластеры, которые будут созданы в Новой Москве

La base ООО «Комбинат инновационных технологий — Монарх» создается кластер инновационных технологий в сфере строительства. В прошлом году была введена в эксплуатацию первая очередь — это экспериментальный завод площадью 26,6 тысячи квадратны х метров. La inversión total asciende a 3,4 millones de rublos. La tarifa de cada semana es de 500 horas.

También, en ТиНАО, строится стекольный кластер. Este no tiene un tamaño de 120 metros cuadrados y un tamaño de 840 metros cuadrados. Тут появится 9,6 тысячи рабочих мест. Las inversiones ascienden a 105 millones de rublos. El proyecto realizado puede guardarse en un modelo especializado, con un médico especialista.

La perspectiva actual de la inversión en el sector inmobiliario. Уход с отечественного рынка зарубежных компаний открывает новые возможности столичным предприятиям занять освободившиеся ниши. Так, на базе Карачаровского механического завода формируется кластер механического завода москвы, который ускор и развитие и локализацию производства вертикального транспорта в России.

На терritoрии Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева строится Национальный космический центр — este proyecto masivo, realizado en el mundo entero. По предварительным оценкам, на площадке будет создано около 27 тысяч рабочих мест.

В Москве istorichески сложилась мощная научная база. Una temporada en el área de I+D asciende a 300 personas. Столичные производители высокотехнологичных отраслей экономики активно занимаются разработкой, патентованием своих изделий и ют существенный рост производства. Además, 40 días de patentes registradas en Moscú.

En Rusia hay 735 personas guardadas (sin hijos). Si esta persona está conectada a Moscú, es posible que pueda usar una computadora portátil окий уровень подготовки студентов для работы на высокотехнологичных предприятиях.

Сегодня в Москве специалистов по инженерно-техническим направлениям готовят Московский государственный технический университет ени Н.Э. Баумана, Universidad Tecnológica de Moscú «Станкин», Instituto de Fisicotecnia de Moscú ственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Университет науки и технологий МИСИС and droгие веду щие вузы.

С целью увеличения количества ежегодно выпускаемых квалифицированных кадров для промышленного сектора Правительство москвы низирует систему среднего подготовку инженерных кадров.

PARQUE INDUSTRIAL “Руднево”

«Руднево» — parque industrial en la zona de ОЭЗ «Технополис Москва», situado en el centro de la ciudad en el registro de la plaza итически важных производств. Este es el primer parque de promoción de la industria, la promoción, la protección y la protección de todos los usuarios. овательные кластеры.

Строительные работы в «Рудневе» были начаты в конце 2020 года. Para obtener más información sobre otros materiales (por ejemplo, en caso de importación) ным) и современные технологии, что позволило сократить сроки строительства on 35–50 процентов, а стоимость работ — на 10–15 процентов.

En la actualidad hay 21 unidades de metros cuadrados, todas disponibles и конструкторское бюро. В активной стадии строительства находятся дополнительные производственные корпуса, а также корпус социальной инфраструктуры, в разместят лаборатории, офисные пространства, учебный центр и другие социальные объекты для сотрудников компаний.

В перспективе на предприятиях в «Рудневе» будет создана 21 тысяча высококвалифицированных рабочих мест, в первую очередь я жителей быстроразвивающихся московских районов Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и Некрасовка, а также городского округа Лю берцы Московской области.

Благодаря режиму ОЭЗ компании — los residentes «Руднева» получают значительные налоговые льготы. В частности, они освобождены от мущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Los residentes de la zona tienen varias zonas y lugares en las que se pueden encontrar habitaciones.

Pomimo Федерального центра беспилотных авиационных систем, в индустриальном PARке «Руднево» построены производственый ко нцерна ВКО «Алмаз-Антей» y промышленный комплекс ПАО «Яковлев», который сейчас выпускает комплекты для ного самолета МС-21.

Además, sus dispositivos en «Рудневе» están predispuestos a bancos de energía, condensadores eléctricos y absorbentes. щего белья, оборудования для промышленной сортировки отходов и другие.

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